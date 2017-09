El Govern admet un avís sobre les Rambles però nega que fos “creïble” ni de la CIA

El conseller d’Interior assegura que els va arribar una alarma però va venir d’altres fonts i l’Estat no li va donar “veracitat” || Denuncien una campanya contra els Mossos amb les informacions d’‘El Periódico’

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, i el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, van negar ahir haver rebut una nota de la CIA sobre un possible atemptat a les Rambles de Barcelona, encara que sí que van rebre el 25 de maig un avís d’un possible atac a l’estiu en aquesta avinguda, segons altres fonts que no van detallar, però la Generalitat li va donar una “baixa credibilitat”, ho va comunicar a l’Estat central i aquest no “va donar veracitat a l’amenaça”. Els dos càrrecs van sortir al pas de la informació que va avançar El Periódico, segons la qual la policia catalana va rebre el 25 de maig un avís de la CIA que Estat Islàmic (EI) planejava atemptar a l’estiu “específicament a les Rambles”. En la roda de premsa convocada per desmentir la informació d’El Periódico de Catalunya, Forn va assegurar que el departament de la Generalitat va comunicar aquest avís a l’Estat i aquest “no va donar veracitat a l’amenaça”, a més que després no es va tractar a les taules d’avaluació del risc antiterrorista, tant la del mateix dia 25 com la del 8 de juny.

Segons Forn i Trapero, després dels atemptats del 17 d’agost a les Rambles de Barcelona i a Cambrils, en els quals van morir 16 persones, el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) els va confirmar per escrit que cap dels avisos rebuts amb temps no tenien relació amb els atemptats finalment comesos. Trapero va assegurar que van rebre un avís el 25 de maig sobre un possible atemptat a les Rambles però va negar que procedís de la CIA o el National Counterterrorism Center (NCTC), encara que no va revelar la font. Tots dos càrrecs també van denunciar una campanya d’“intoxicació i desprestigi” contra els Mossos d’Esquadra després de les informacions d’El Periódico. A més, Forn també va negar que els Mossos d’Esquadra tinguin relació directa amb la CIA. Tant el conseller com el major dels Mossos van argumentar que, malgrat donar poca credibilitat a l’avís, es va ampliar la seguretat a les Rambles com a punt d’interès policial.



Wikileaks assegura que en el text s’utilitza “ISIS” en lloc d’“ISIL”, com és comú en els serveis d’Intel·ligència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va denunciar una campanya de desprestigi cap als Mossos i que se’ls ha volgut col·locar en el “punt de mira”. Per la seua part, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar que el consistori no va ser avisat de cap alarma de possible atemptat a les Rambles.

El director d’El Periódico, Enric Hernández, va assenyalar que fonts del Govern el van informar a començaments de juny de la suposada advertència. Hernández va afirmar que si en el seu dia no es va publicar aquesta informació va ser per “no generar alarma”.

Assange titlla de "molt sospitosa" la informació

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, va afirmar ahir que la suposada nota de la CIA que alertava del risc d’atemptats a les Rambles de Barcelona i que va avançar El Periódico “sembla modificada o falsa”. A més, Assange va demanar la dimissió del director del rotatiu, Enric Hernández.

El líder de l’organització especialitzada a filtrar documents oficials va posar en dubte el text per l’ús de les cometes de citació amb el mètode espanyol («»). “En un informe en anglès de la CIA és molt sospitós.”

A més l’organització també va assenyalar a Twitter que “el diari publica un document de la intel·ligència dels EUA altament sospitós sobre un atac de l’EI (Estat Islàmic) a Barcelona just abans del referèndum català”. Al seu tuit, Wikileaks va assenyalar alguns errors de l’alerta com l’ús de l’acrònim “ISIS” utilitzat pels mitjans de comunicació en comptes d’“ISIL”, com és comú entre els serveis d’intel·ligència, o l’“Irak”, en comptes de l’“Iraq”. Per la seua part, l’economista Xavier Sala-i-Martín també va posar en dubte la veracitat dels fets “Ai ai ai, Enric, si això és un fake! D’entrada, sospitós que posi “nota”, q digui “25 May” (i no “May 25th”) i que parli de “Mossos.”

Mentrestant, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va assegurar que, quan una agència d’intel·ligència rep informacions, es comparteixen amb altres països “per poder analitzar-les”.

PP, Cs i PSC demanen la compareixença de Forn al Parlament



Els grups de Cs, PSC i PP al Parlament van sol·licitar ahir la compareixença del conseller d’Interior, Joaquim Forn, per explicar la gestió dels atemptats a Barcelona i Cambrils.