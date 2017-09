Pyongyang diu que ha provat amb èxit una bomba d’Hidrògen

S’ha detectat un terratrèmol a Corea del Nord a prop del lloc de l’assaig nuclear amb una magnitud de 6,3

El règim de Corea del Nord ha completat aquest diumenge el seu sisè i més potent assaig nuclear, segons han denunciat Japon i Corea del Sud, hores després que el Govern de Pyongyang anunciés que ha conclòs el desenvolupament d’una avançada bomba d’hidrogen amb "gran poder destructiu".

Les autoritats meteorològiques del Japó i de Corea del Sud han assegurat que s’ha detectat un terratrèmol a Corea del Nord a prop del lloc de l’assaig nuclear amb una magnitud de 6,3, segons el Centre Geològic dels Estats Units (USGS), el que suposa una potència deu vegades més gran que la d’anteriors detonacions.

El Govern de Corea del Nord ha anunciat que realitzarà aquest diumenge al matí un important anunci, sense aportar més detalls. El nou assaig de Corea del Nord suposa un desafiament directe al president dels Estats Units, Donald Trump, que hores abans havia parlat per telèfon amb el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, sobre l’"escalada" de la crisi nuclear a la regió.

El Govern del Japó ha plantejat la possibilitat d’aprovar noves sancions contra Corea del Nord després d’aquesta nova prova militar. El ministre portaveu nipó, Yoshihide Suga, ha dit que es podrien adoptar sancions sobre venda de petroli a Corea del Nord.Un responsable governamental dels Estats Units que estudia la política de Corea del Nord ha dit que les dades sismològiques de les tremolors causades per l’assaig nord-coreà estan sent analitzades i que s’estima que la prieba ha estat un altre assaig nuclear.

El responsable nord-americà, que ha parlat sota condició d’anonimat, ha assegurat que és massa aviat per determinar si l’assaig, si és que s’ha registrat, ha tingut èxit en el desenvolupament d’una arma termonuclear, "molt menys una que pogués estar incorporada en un míssil balístic internacional i tornar a l’atmosfera de la terra sense desintegrar-se.

L’anunci del desenvolupament d’una bomba d’hidrogen que ha realitzat l’agència oficial de notícies de Corea del Nord arriba en un moment en què està augmentant la tensió en la regiójn pels dos últims assajos de míssils balístics intercontinentals realitzats el juliol pel règim que lidera Kim Jong Un.

Un expert ha assegurat que la detonació d’aquest diumenge ha tingut una potència que podria concordar amb una prova d’una bomba d’hidrogen. "La potència és deu o 20 vegades major que les anteriors", ha assegurat Kune Y. Suh, un professor d’enginyeria nuclear de la Universitat Nacional de Seül. "Aquesta escala arriba al nivell en el qual es pot situar un assaig d’una bomba d’hidrogen", ha afegit. Diversos testimonis situats a la ciutat xinesa de Yanji, a prop de la frontera amb Corea del Nord, han afirmat que han sentit una tremolor que ha durat uns deu segons, seguida per una rèplica. El Govern de la Xina ha assenyalat que n’ha detectat un segon terratrèmol de magnitud 4,6 a la mateixa zona en la qual s’havia observat vuit minuts abans.

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sud han dit que el primer terratrèmol "sembla haver estat causat per l’home". El Govern sud-coreà ha convocat d’urgència una reunió del Consell de Seguretat Nacional per analitzar el succeït, segons ha informat l’agència de notícies Yonhap.

El Govern del Japó ha denunciat que Corea del Nord ha realitzat aquest diumenge un nou assaig nuclear. "La missió de Corea del Nord està bastanta clara referent a aquest últim assaig atòmic: desenvolupar un arsenal nuclear que pugui assolir tot Àsia i el territori dels Estats Units", ha considerat el director d’estudis de Defensa del Centre per a l’Interès Nacional de Washington, Harry Kazianis.

"Aquesta prova és un altre pas cap aquesta meta. Cap de nosaltres no hauria de veure’s impressionat per les últimes accions de Pyongyang", ha conclòs. Els terratrèmols provocats pels assajos nuclears de Corea del Nord han augmentat gradualment en magnitud des del primer assaig realitzat el 2006, el que indica que el règim liderat per Kim Jong Un està reforçant la capacitat destructiva del seu arsenal.