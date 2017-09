El sobiranisme “mobilitzarà la ciutadania” si s’impedeix la consulta

Segons ERC, i Puigdemont afirma que no acceptarà ser inhabilitat || El Govern espanyol creu que la Generalitat vol potenciar el victimisme abans de la Diada

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va afirmar ahir que, si el Govern espanyol llança una “ofensiva” per retirar urnes o impedir que obrin els col·legis electorals l’1 d’octubre, caldrà “mobilitzar els ciutadans perquè això no passi” i pugui celebrar-se el referèndum. Rovira va destacar que “serà importantíssim” aconseguir “la màxima complicitat i coordinació entre institucions polítiques i moviment cívic organitzat”. El president, Carles Puigdemont, va rebutjar en una entrevista a La Vanguardia que pugui ser inhabilitat: “No podré acceptar de cap manera una suspensió de les meues atribucions.” Puigdemont va asseverar que l’1-O hi haurà “una mica més de 6.000 urnes”, que ja estan preparades, i va descartar que calgui fixar un llindar mínim de participació per validar la votació. Fonts del Govern central van assegurar que estan convençuts que la Generalitat busca que la impugnació de la tramitació de les lleis de ruptura es produeixi abans de la Diada, per utilitzar l’actuació del Govern com un esperó per al “victimisme”.

D’altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que els socialistes catalans faran una crida als seus votants i a la ciutadania perquè no vagin a votar a la consulta “il·legal”. Per la seua banda, el secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de Sí que es Pot, Joan Josep Nuet, va apostar perquè el seu grup tingui una posició única l’1-O, que “de cap manera” pot ser anar en contra del referèndum. El president del PPC, Xavier García Albiol, va afirmar que el Govern central utilitzarà tots els mecanismes al seu abast per frenar l’1-O, incloent-hi l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. PP, PSC i Cs preveuen sortir del Parlament quan es voti la desconnexió. El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va dir que no poden donar el seu suport a la consulta perquè no té “plenes garanties”.

Setmana clau per aprovar l’1-O amb rèplica immediata de Madrid

Catalunya afronta una setmana clau per a l’1-O, atès que les forces independentistes preveuen aprovar ja la llei del Referèndum i firmar el decret de convocatòria, mentre que el Govern central ja ha advertit que “la democràcia actuarà amb totes les seues armes”. Podria aprovar-ho el Parlament, que inicia ple dimecres, o el Govern per la via del decret llei. Una vegada aprovada la llei del Referèndum, Puigdemont firmarà el decret de convocatòria i el Parlament escollirà els cinc membres de la Sindicatura Electoral de l’1-O. L’Estat ha advertit que actuarà de forma immediata per anul·lar aquestes disposicions. D’altra banda, segons ha assegurat La Vanguardia, la Generalitat iniciarà aquesta setmana una nova ronda de contactes amb ajuntaments per concretar com han de col·laborar amb el referèndum. La indefinició actual ha generat inquietud en alguns alcaldes.