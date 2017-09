Puigdemont: "Un cop d'Estat seria prohibir les urnes del referèndum"

EFE Actualitzada 04/09/2017 a les 18:13

El president ha exhibit avui el suport al referèndum del premi nobel de la pau Ahmed Galai

© El president de la Generalitat, Carles Pugdemont, rep el Premi Nobel de la Pau 2015, Ahmed Galai. Govern de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dilluns que un referèndum "mai no pot ser qualificat d’estafa", perquè "l’estafa seria impedir la seua celebració", i ha alertat que amb les "urnes mai no es fa un cop d’Estat" ja que un "cop d’Estat seria prohibir-les".



Puigdemont ha exhibit avui el suport al referèndum del premi nobel de la pau Ahmed Galai, vicepresident de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, una de les quatre organitzacions que formen el Quartet Nacional de Diàleg a Tunis.



Durant la seua intervenció en l’acte, celebrat al Palau de la Generalitat, Puigdemont ha defensat que el referèndum que preveu convocar el Govern per a l’1 d’octubre no pot ser qualificat "mai d’estafa" ni de "cop d’Estat". "Amb les urnes mai no es pot fer un cop d’Estat. Un cop d’Estat seria prohibir-les", ha dit el president català en clara resposta al president del Govern, Mariano Rajoy.



Puigdemont ha puntualitzat que un referèndum com el que desitja celebrar l’1 d’octubre malgrat el veto de l’Estat és "sinònim de democràcia a tot el món" i, en aquest sentit, ha avisat l’Executiu del PP que "qualsevol intent d’impedir el referèndum per la via judicial o política està destinat al fracàs, perquè la democràcia és imparable."



El president de la Generalitat ha reiterat així que el referèndum es farà l’1 d’octubre, amb "plena normalitat" i amb "totes les garanties homologables" a nivell internacional: "Creiem en la democràcia, i els problemes en democràcia es resolen votant per conèixer el desig majoritari dels catalans, perquè votar és la millor de les eines", ha dit.



Per això, Puigdemont ha assegurat que "som lluny de ser un problema" quan el que fem és un "exercici democràtic" i, sobretot, en un món globalitzat com l’actual, on la democràcia és un "valor a fomentar com a garantia de llibertat, de drets humans i de convivència."



Puigdemont, a més, ha posat de relleu que Catalunya sempre ha presentat les seues reivindicacions de forma democràtica i pacífica: "Ha estat un exemple de convivència que ha superat totes les dificultats", ha postil·lat.