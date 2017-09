Puigdemont: "La Hisenda catalana estarà preparada per aplicar el resultat de l'1-O"

EFE Actualitzada 04/09/2017 a les 12:40

L’ATC ha assumit aquest dilluns la gestió plena dels principals impostos cedits per l’Estat

© El president del Govern, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns que l’Agència Tributària de Catalunya estarà "preparada" per aplicar el resultat del referèndum anunciat per a l’1 d’octubre, "sigui quina sigui la voluntat" que manifestin aquell dia els catalans, ha afegit.



En una roda de premsa per presentar la nova etapa de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que avui ha assumit la gestió plena dels principals impostos cedits per l’Estat, el president català s’ha referit així a l’evolució de l’ATC, embrió de la futura Hisenda catalana que desitja el Govern.



Preguntat per si l’ATC estarà preparada el 2 d’octubre per assumir tots els impostos estatals, Junqueras s’ha limitat a comentar que l’Agència Tributària de Catalunya "s’adaptarà als reptes que comporti el futur", i ha insistit que "passi el que passi l’1 d’octubre" hi haurà "voluntat de diàleg" amb l’Estat. També des d’aquest mes de setembre l’ATC es farà càrrec de la recaptació executiva dels impostos propis i cedits, és a dir, del cobrament d’impagaments, funció encarregada fins ara a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), que també s’encarregava del cobrament de les multes pendents del Servei Català de Trànsit. "L’ATC té un potencial de recaptació d’uns 42.000 milions d’euros, la qual cosa multiplica per 15 la recaptació efectiva d’aquest any i per 34 la que vam fer el 2015, abans de l’inici del desplegament," ha assegurat Junqueras, que ha dit que l’ATC és "homologable a les millors agències europees".