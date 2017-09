Santamaría garanteix que s'impedirà que l'1-O hi hagi urnes a Catalunya

EFE Actualitzada 04/09/2017 a les 11:10

Evita concretar com s’actuarà perquè, diu, "un Govern no anuncia, un Govern actua"

© La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaria, en una entrevista a la SER. EFE

La vicepresidenta de l’Executiu, Soraya Saénz de Santamaría, assegura que si la Generalitat tingués urnes per a l’1 d’octubre "ja s’encarregarien les autoritats corresponents d’impedir que es posessin", però evita concretar com s’actuarà, perquè "un Govern no anuncia, un Govern actua".



Sáenz de Santamaría, en una entrevista a la SER, ha assegurat que l’1 d’octubre no es repetirà l’ocorregut el 9N perquè no hi haurà urnes, ni per tant, cues davant dels llocs en els que es pretenguessin ubicar. En demanar-li que detalli a quina força recorrerà el Govern per impedir la col·locació de les urnes, ha explicat que "per la força que dóna l’Estat de Dret", ja que ha precisat que són moltes les mesures que s’aniran aplicant pas a pas.



"Però no li explicaré a Puigdemont el que faré per retirar-li les urnes. És millor que l’estratègia quedi a bon recapte", ha subratllat abans d’insistir que tots els escenaris són "previstos i dissenyats" i s’actuarà "amb proporcionalitat però amb fermesa" davant del "nyap" que pretén portar endavant la Generalitat.



Sáenz de Santamaría ha demanat a Puigdemont que "si està disposat a tirar-se pel precipici, no arrossegui ni funcionaris ni ningú que no tingui per què participar en aquesta il·legalitat".



Davant de l’anunci de diversos dirigents independentistes que els catalans sortiran al carrer si s’impedeix el referèndum, la vicepresidenta considera que aquesta ja és una assumpció que la consulta no se celebrarà i els independentistes estan pensant a com "vendre millor" el seu "fracàs".



La vicepresidenta ha ratificat la intenció del Govern de continuar mantenint una comunicació constant amb el PSOE i Ciutadans davant dels passos que vagi a fer davant l’actitud dels independentistes Però no creu que ara, davant el que plantegen els socialistes, sigui el moment de crear al Congrés una subcomissió sobre la reforma de la Constitució perquè creu que al setembre tothom s’ha de centrar en el desafiament independentista. "A partir d’octubre hi ha molts debats sobre la taula", ha recalcat abans d’admetre que es pot parlar llavors de la subcomissió que planteja el PSOE així com d’altres assumptes com el finançament autonòmic.



En aquesta línia, ha insistit: "Anem junts aquest mes i a partir del 2 d’octubre centrem-nos en moltes coses de les que haurem de parlar".