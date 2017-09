Turull assegura que el Govern en ple firmarà la convocatòria del referèndum de l'1-O

EFE Actualitzada 04/09/2017 a les 11:17

El conseller de Presidència i portaveu de la Generalitat confirma que aquesta setmana habra novetats "perquè el referèndum està a la cantonada"

© El conseller de presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull. EFE

El conseller de Presidència i portaveu de la Generalitat, Jordi Turull, ha assegurat aquest dilluns que l’Executiu català "en ple" firmarà el decret de convocatòria del referèndum d’1 d’octubre, doncs "serà un honor" per als consellers, i ha reconegut, d’altra banda, no saber "on són les urnes".



En declaracions a RNE, Turull ha explicat que "no és un secret que aquesta setmana hi haurà novetats perquè el referèndum està a la cantonada", en relació amb la probable aprovació al Parlament de les lleis del Referèndum i de Transitorietat Jurídica, les principals lleis de "ruptura".



Preguntat per si coneix on són les més de sis mil urnes que el president català, Carles Puigdemont, va assegurar que tenia ja disponibles la Generalitat, Turull ha afirmat: "No sé on són les urnes. Li ho dic de veritat", ha admès, encara que ha mostrat la seua "total confiança" en els encarregats d’aquesta qüestió. "En el fons del mar, no (hi són) -ha fet broma. No puc concretar més, es concretarà quan es convoqui el referèndum. Però primer hem d’aprovar l’empara legal del referèndum i això depèn dels grups parlamentaris que han treballat el text (la llei del Referèndum) i és decisió de les pròximes hores i dies".



Turull sí que ha confirmat que el Govern "en ple" firmarà la convocatòria del referèndum una vegada s’hagi aprovat la llei del Referèndum. "És un honor per a nosaltres firmar-la. Serà un honor com a conseller firmar aquest decret" de convocatòria, ha dit.



Ha explicat que està "molt tranquil" perquè "no hi ha cap article del Codi Penal que digui que posar urnes és delicte", com tampoc no tem pel seu patrimoni personal. "El meu patrimoni més important són les meues conviccions i és un honor i privilegi viure aquest moment a Catalunya", ha agregat. Ha lamentat, no obstant això, l’"anormalitat" que viu Catalunya ja que el Govern de Mariano Rajoy "actua amb dos comodins: el Tribunal Constitucional i la Fiscalia. I se’ns diu de què podem parlar i de què no podem parlar".