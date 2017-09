El Tribunal de Comptes demana a Mas i altres alts càrrecs 5 milions pel 9N

05/09/2017

El Tribunal de Comptes ha citat el proper 25 de setembre a Madrid a onze ex alts càrrecs del Govern, entre ells l’expresident Artur Mas, per comunicar-los la fiança que hauran d’abonar per fer front a la despesa pública destinada a la consulta del 9N, estimat en 5,12 milions d’euros.



Segons fonts pròximes als implicats, entre els citats estan també els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, tots ells inhabilitats, igual com Mas, per la consulta del 9 N, i també s’incorpora ara a uns altres set càrrecs polítics i tècnics dels departaments de Presidència i Governació de la Generalitat.



Al llistat s’inclouen l’exsecretari general de Presidència, Jordi Vilajoana, així com Lluís Bertran, Josefina Valls, dona de l’exconseller Jordi Baiget, que va abandonar el Govern precisament per por de perdre el seu patrimoni; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés i Jordi Serra.



Fonts dels implicats han assenyalat a Efe que aquell dia se’ls comunicarà la quantia de la fiança i com es reparteix, ja que no tots els citats tenen el mateix grau de responsabilitat comptable.



No obstant això, aquestes fonts han donat per fet que diverses organitzacions sobiranistes organitzaran col·lectes per fer front a aquesta fiança, per la qual cosa creuen que no hauran de fer davant embargaments ni fer front a la quantia amb el seu patrimoni personal.



L’escrit cita per a aquell dia a aquests onze ex alts càrrecs perquè facin front a la "liquidació provisional" de les despeses del 9 N.

A començaments de juny, la Fiscalia va presentar un informe al Tribunal de Comptes en el qual recolzava l’obertura d’una investigació contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per determinar la seua responsabilitat en la despesa de més de cinc milions d’euros en les votacions de la consulta del 9 N.



L’origen d’aquesta citació del Tribunal de Comptes és un escrit de diverses entitats que van sol·licitar la incoació d’aquesta investigació per l’ús de diners públics en el procés de consulta secessionista del 9 de novembre de 2014.



En concret, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica i Cultural i Advocats Catalans per la Constitució van impulsar una acció davant de l’ús de fons públics (5.129.833 euros) per a una consulta ciutadana "mancada de qualsevol cobertura constitucional i pressupostària".



El fiscal en cap del Tribunal de Comptes, Miguel Ángel Torres, va considerar que els fets poden ser constitutius de responsabilitat comptable per tractar-se de despeses destinades "a un final radicalment aliè a la funció pública, per tant mancats de justificació".

És a dir, "nombrosos pagaments" amb càrrec a l’erari el final del qual era desenvolupar un acte contrari a l’ordenació jurídica.



La llei del Tribunal de Comptes determina que qui per acció o omissió contrària a la llei origini "el menyscapte dels cabals o efectes públics, quedarà obligat a la indemnització dels danys i perjudicis causats".