Estrasburg condemna que un cap inspeccioni els correus d'un treballador

EFE Actualitzada 05/09/2017 a les 10:35

© Una empleada treballa amb un ordinador. SEGRE

La Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans ha donat aquest dimarts la seua empara a un treballador l’ocupador del qual va espiar els seus missatges privats en el seu compte professional de correu electrònic, i va rectificar així la sentència de l’any passat, que havia donat la raó a l’Estat romanès i a l’empresa.



El fallo conclou, per 11 vots contra 6, que les autoritats romaneses "no han assolit un just equilibri entre els interessos en joc" i "no han protegit correctament" el dret del demandant al respecte de la seua vida privada i la seua correspondència.