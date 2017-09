La Mesa del Parlament eludeix de nou la tramitació de la llei del referèndum

EFE Actualitzada 05/09/2017 a les 13:38

Aquesta situació obre la porta a que demà, amb tota probabilitat, Junts pel Sí i la CUP sol·licitin una ampliació de l’ordre del dia per incloure en el ple que arrenca demà la Llei del Referèndum per a la seua aprovació

© La reunió de la Mesa del Parlament aquest dimarts. Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament ha eludit aquest dimarts per quarta vegada la tramitació de la Llei del Referèndum, la qual cosa emboca amb tota probabilitat a un canvi en l’ordre del dia del ple de demà, mentre ha rebutjat la sol·licitud de l’oposició d’un informe jurídic per valorar la dilació i contingut de les lleis de "ruptura".



En la seua reunió d'aquest dimarts, la Mesa de la cambra catalana ha omès de nou l’inici de la tramitació parlamentària de la proposició de llei del referèndum que ha d’emparar la consulta prevista per a l’1 d’octubre, malgrat que Junts pel Sí i la CUP la van registrar el passat 31 de juliol, segons han explicat fonts parlamentàries.



Encara que l’habitual és que una iniciativa parlamentària sigui abordada en la primera reunió de la Mesa una vegada hagi estat registrada, el màxim òrgan de la cambra catalana ha eludit de nou i per quarta vegada l’inici de la tramitació tant de la Llei del Referèndum com la de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República Catalana. Aquesta situació obre la porta a que demà dimecres, amb tota probabilitat, Junts pel Sí i la CUP sol·licitin una ampliació de l’ordre del dia per incloure en el ple que arrenca demà la Llei del Referèndum per a la seua aprovació.



En tot cas, això obligarà a la convocatòria d’una Mesa extraordinària per avalar l’inici de la seua tramitació, si bé en aquests moments no hi ha prevista formalment cap reunió. L’oposició ha criticat de nou aquesta "dilació", que qualifiquen d’"inacceptable", ja que respon al seu judici a un "interès partidista" dels grups independentistes i a una "perillosa instrumentalització" d’una institució com el Parlament. "Tot això posa en evidència la voluntat ocultista dels sobiranistes", afegeixen.



D’altra banda, la Mesa ha rebutjat per segona vegada la sol·licitud de l’oposició de demanar un informe jurídic als lletrats de la cambra perquè valorin el retard en la tramitació de les lleis de "desconnexió", així com si el seu contingut s’ajusta a la Constitució i l’Estatut.



La setmana passada, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot i el PPC van sol·licitar verbalment aquest informe i, davant de la negativa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ho van sol·licitar de nou en un escrit registrat al Parlament, que també ha estat rebutjat durant la reunió d’avui de la Mesa.