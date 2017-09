Turull: "Convocar un referèndum no és delicte"

La Generalitat invoca la legislació de la UE si l'Estat actua contra l'1-O

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que convocar un referèndum "no és delicte" segons les pròpies lleis espanyoles i ha advertit que qualsevol actuació de l’Estat contra la consulta de l’1-O "atemptaria" contra la legislació de la Unió Europea.



El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha garantit que la Fiscalia actuarà de manera "serena", però "tan ferma i enèrgica" com es requereixi, "davant el deliri dels qui se situen al marge de la llei", ja que davant d’ells "no caben vacil·lacions de cap classe".



En roda de premsa a la Generalitat després de la reunió de l’executiu català, Turull ha instat a Maza a "llegir-se les lleis" i "actualitzar les seues dades, perquè convocar un referèndum no és delicte". Turull ha esgrimit així, per exemple, que la Llei 2/2005 "despenalitza de forma clara la convocatòria del referèndum", en considerar que "no és conducta amb prou entitat per merèixer càstig penal". "Ens parlen de persecució d’un delicte que no existeix", ha apuntat. Com també ha al·ludit a la sentència del Tribunal Constitucional de juliol del 2011 que, segons el conseller, "va declarar nul l’intent del PP de modificar el Codi Penal i penar la convocatòria de referèndums". I ha anat més enllà en advertir que "qualsevol actuació del fiscal general en aquesta línia o de qualsevol institució de l’Estat que persegueixi una cosa que no és delicte atemptaria directament contra l’article 49 de la Carta Fonamental de Drets de la UE, segons la qual no es pot perseguir ningú per un fet que no és constitutiu de delicte en l’àmbit en el qual actua." Turull ha llançat per això un avís a la Fiscalia, en posar sobre la taula que podria ser aquesta la que incorregués en un delicte, si "es desvia a consciència de coses que no hauria de perseguir".



En línia amb l’anterior, el conseller també ha criticat les paraules del ministeri d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que va recordar el deure dels contribuents de liquidar els impostos davant de l’administració competent i va advertir de què fer-ho indegudament davant de la Agencia Tributaria Catalana pot implicar sancions i fins i tot ser constitutiu d’un delicte penal. "I per què no ho ha fet fins ara?", ha suggerit Turull, que ha recordat que "hi ha empreses que ja fan el pagament a l’Agència Tributària de Catalunya, que trasllada aquests pagaments a Hisenda. Montoro sap que el Dret administratiu ho permet perfectament".



Però ha lamentat que "l’obsessió" que "la resposta davant de qualsevol avenç que es proposa des de Catalunya i les seues institucions legítimes és el Codi Penal", encara que ha ironitzat: "Si al final es proclama un Estat (català), el que digui Montoro tindrà la mateixa incidència que qualsevol ministre de qualsevol país tercer. Molt amic, molt estimat, però hi haurà la normativa catalana".



Turull ha enviat un missatge de "tranquil·litat" als ciutadans de la resta d’Espanya i els ha demanat que entenguin que l’actitud de la Generalitat "els beneficia", perquè el Govern "no cedirà davant d’actituds predemocràtiques i preconstitucionals de l’Estat". "Igual que ens ho fan a nosaltres -ha dit-, els ho poden fer a ells. El fet d’intimidar i intentar carregar-se la inviolabilitat dels diputats, en això no cedirem. És la millor inversió si alguna vegada hi ha un altre parlament que cometi el delicte de fer alguna cosa que no li agrada al PP".



I després de confirmar novament que l’executiu català en ple firmarà el decret de convocatòria del referèndum, una cosa que "serà un honor", ha acusat l’Estat de "perseguir per una ideologia política i amenaçar amb sancions a coses que no són delicte".



Finalment, sobre la crida de PSOE i PSC a la no participació en el referèndum de l’1-O, ha considerat que "tothom és lliure en democràcia", però ha lamentat que les esmentades formacions "vénen d’una tradició viscuda en la clandestinitat i de defensa de valors democràtics", per la qual cosa "alguns (socialistes) que ja no estan es posarien les mans al cap" en veure l’actitud del seu partit, ha asseverat.