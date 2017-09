Artur Mas denuncia que la fiança de 5 milions pel 9 N els "deixa sense res"

EFE Actualitzada 06/09/2017 a les 11:33

© Artur Mas seguint el ple del Parlament. EFE

L’expresident de la Generalitat Artur Mas (PDeCAT) ha denunciat avui que la fiança de 5,12 milions que demanarà el Tribunal de Comptes a onze exalts càrrecs del Govern per la despesa pública destinada a la consulta del 9 N els deixa "simplement sense estalvis i sense res".



En declaracions a Rac1, Mas ha dit que la citació del tribunal per al 25 de setembre és "una amenaça" i que l’objectiu d’aquesta fiança és "espantar tothom en aquest moment", però ha assegurat que "tindrà una resposta positiva i contundent per part de les institucions i el poble català".



La també esmentada exconsellera Joana Ortega ha afirmat estar "emprenyada" però "no sorpresa per la resolució del tribunal, que "ha tingut una celeritat excepcional" perquè "hi havia pressa per tenir-la abans de l’1 d’octubre", i ha afegit que "el 9 N es van fer bé les coses".



L’exconsellera Irene Rigau ha admès per la seua part que la resolució "té tota la coherència política i administrativa" però que "s’estan barrejant coses", i ha explicat que si aquesta fiança "t’agafa jubilada, quedes molt malparada", després del que ha dit que "caldrà veure el dia 25 quin és la quantitat final i el repartiment solidari que es fa".



Per la seua part, l’exconseller Francesc Homs s’ha mostrat tal com amb les declaracions dels seus excompanys en el Govern i ha criticat els que "vesteixen de legalitat, com feia Franco" la fiança, que ha qualificat d’"abús de poder".