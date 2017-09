Catalunya Sí Que Es Pot s'abstindrà en la votació de la Llei del Referèndum

06/09/2017

© Un moment del ple d'aquest dimecres EFE

Catalunya Sí Que Es Pot s’abstindrà en la votació de la Llei del Referèndum que serà aprovada en el transcurs del ple del Parlament d’avui amb els vots a favor de Junts pel Sí i la CUP, i l’absència de Ciutadans, PSC i PPC, que no participaran, en la mateixa.



Finalment, els tres partits que integren el grup de les confluències -ICV, Podem i EUiA- van acordar ahir a la nit una posició unitària durant la votació de la Llei del Referèndum, la de l’abstenció, segons ha anunciat avui via Twitter el dirigent de EUiA, Joan Josep Nuet.



Aquest posicionament unitari es produeix després de diverses hores d’intenses negociacions, i després del Consell Ciutadà de Podem d’ahir a la tarda, en el qual es va acordar votar abstenció al marge del que fessin la resta de diputats del grup.

També EUiA, igual com Podem, s’havia posicionat clarament en favor de l’abstenció.



Fonts de CSQEP han explicat a Efe que si la proposició de llei de Junts pel Sí i la CUP es vota en bloc, el vot dels diputats serà el de l’abstenció.



En canvi, si la votació es fa per articulats, de forma separada, algun diputat podria puntualment votar en contra d’aquest punt concret de la llei del referèndum, però en tot cas seria una part "molt minoritària" del text.