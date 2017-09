La Mesa desatén el Consell de Garanties i segueix endavant amb la Llei del Referèndum

EFE Actualitzada 06/09/2017 a les 19:35

© La presidenta del Parlament, Carme Forcadell EFE

La Mesa del Parlament ha desatès l’acord adoptat pel Consell de Garanties Estatutàries, que reconeixia a l’oposició el seu dret a sol·licitar un dictamen a aquest organisme sobre la Llei del Referèndum, i seguirà endavant amb la tramitació. Fonts parlamentàries han assenyalat que la secretària primera del Parlament, Anna Simó (ERC), ha afirmat en la reunió extraordinària de la Mesa que entre les facultats del Consell de Garanties no hi ha el dir com s’han de fer les coses a la Cambra catalana.



En la mateixa línia, fonts de Junts pel Sí han destacat que el que ha emès el Consell de Garanties és un "acord de ple", no un dictamen, i han subratllat que aquest organisme no té competències per dictar resolucions que siguin d’obligat compliment per a la Cambra catalana.



De fet, tampoc els dictàmens que emet aquest organisme consultiu no són vinculants, si bé els grups de l’oposició recalquen que el dret a sol·licitar-los sí és "preceptiu".



El Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a l’oposició catalana en dictaminar en un acord de ple que els grups del Parlament tenen dret a sol·licitar un dictamen d’aquest organisme sobre la proposició de llei del referèndum. En resposta a la sol·licitud dels grups Socialista i de Ciutadans, que reclamaven poder consultar al Consell de Garanties si aquesta llei s’ajusta a l’ordenació jurídica vigent abans de ser votada en ple, tots els integrants del Consell de Garanties Estatutàries han considerat "preceptiu" que s’obri el termini de sol·licitud de dictamen, "en garantia del dret dels diputats a l’exercici de la seua funció". Després de conèixer l’acord del ple del Consell, aquests grups del Parlament han portat al registre l’escrit perquè la Mesa actuï en conseqüència.



El Consell de Garanties Estatutàries assegura que "correspon a la Mesa, com a òrgan parlamentari competent per a la qualificació i admissió a tràmit de totes les iniciatives parlamentàries, la tramitació de les sol·licituds de dictamen al Consell en compliment de l’Estatut".



Si bé els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries no són vinculants, l’oposició tracta així de seguir els tràmits habituals en altres lleis, que en aquest cas dificultaria l’aprovació de la llei del referèndum i així denuncien la vulneració dels tràmits parlamentaris per part dels grups als quals donen suport al Govern. Les sol·licituds de PSC i Cs han obligat als integrants del Consell de Garanties Estatutàries a reunir-se d’urgència avui a les 14 hores.



En el seu escrit, els integrants d’aquest organisme recorden que ja en examinar la proposta de reforma parcial del reglament van alertar que no es podien "ignorar" drets com demanar l’opinió del Consell de Garanties en utilitzar l’article 81.3 del reglament del Parlament, invocat avui pels grups de JxSí i la CUP per forçar l’aprovació de la llei del referèndum en la sessió d’avui.