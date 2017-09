El Govern al complet firma la convocatòria de l'1-O

REDACCIÓ Actualitzada 06/09/2017 a les 23:37

© El Consell Executiu del Govern reunit al Parlament. Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els seus consellers han firmat aquesta nit al Parlament el decret de convocatòria del referèndum sobiranista per a l’1 d’octubre, poc després que el ple hagi aprovat una llei, amb el suport de Junts pel Sí i la CUP, per donar-li empara legal.



A la sala 4 del Parlament, on els membres del Govern es trobaven reunits des de les 22.30 hores, el president de la Generalitat i els seus consellers han firmat poc abans de les 23.30 hores el decret pel qual queda convocat el referèndum sobre la independència de Catalunya per a l'1 d'octubre.



Ara el Govern en ple té previst pronunciar una declaració solemne a l'auditori del Parlament per anunciar la convocatòria del referèndum sobiranista