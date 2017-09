El Parlament aprova la llei del referèndum

EFE Actualitzada 06/09/2017 a les 22:12

Ho ha fet amb el suport de Junts pel Sí i la CUP i en absència dels diputats de Ciutadans, PSC i PPC

© Una vista del ple del Parlament. Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya, amb el suport de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP i en absència dels diputats de Ciutadans, el PSC i el PPC, ha aprovat avui la llei del referèndum, per emparar la votació anunciada per a l’1 d’octubre, en un dels debats més tensos i maratonians de la història de la Cambra.



Després d’una tramitació exprés executada en un sol dia, encara que entorpida per un crispat pols procedimental des de les nou del matí entre les forces independentistes i l’oposició, que ha obligat a suspendre el ple mitjana dotzena de vegades per reunir a la Mes del Parlament, el debat sobre la llei de referèndum ha culminat a les 21.30 hores amb la votació final.



La llei ha obtingut 72 vots a favor dels grups independentistes de JxSí i la CUP, i del diputat no adscrit, Germà Gordó, cap en contra i 11 abstencions de Catalunya Sí Que Es Pot, mentre que els diputats de Ciutadans, el PSC i el PPC han abandonat l’hemicicle, com havien anunciat, abans de la votació.