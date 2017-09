El Tribunal de Comptes no exigirà immediatament fiança als promotors del 9 N

Actualitzada 06/09/2017 a les 17:05

El Tribunal de Comptes ha aclarit auest dimecres que la citació de l’expresident català Artur Mas i d’altres ex alts càrrecs de la Generalitat el pròxim 25 de setembre per les despeses originades en la consulta del 9 de novembre de 2014 "no exigeix" el pagament de fiança aquell mateix dia. En una "nota explicativa", el Tribunal de Comptes ha explicat que la citació "no exigeix cap fiançament", pel que no hauran d’abonar de manera immediata els 5,12 milions que els reclama pel 9 N. A més de Mas, entre els citats a declarar estan els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, tots ells inhabilitats, per la consulta del 9 N.

També s’incorpora a uns altres set càrrecs polítics i tècnics dels departaments de Presidència i Governació de la Generalitat.



No obstant això i encara que el pagament no és immediat, Mas ha denunciat avui la suma de la fiança i ha assegurat que els deixa "simplement sense estalvis i sense res".



Segons el parer de Mas, la citació per al 25 de setembre és "una amenaça" i l’objectiu de la fiança "espantar tothom" si bé s’ha mostrat convençut que hi haurà "una resposta positiva i contundent per part de les institucions i el poble català". La també citada exconsellera Joana Ortega ha afirmat estar "emprenyada" però "no sorpresa per la resolució del tribunal, que considera que "ha tingut una celeritat excepcional" perquè "hi havia pressa per tenir-la abans de l’1 d’octubre", i ha afegit que "el 9 N es van fer bé les coses".



L’exconseller Francesc Homs s’ha mostrat d'acord amb les declaracions dels seus excompanys al Govern i ha criticat als que "vesteixen de legalitat, com feia Franco", la fiança, que ha qualificat d’"abús de poder", mentre que l’exconsellera Irene Rigau ha explicat que si aquesta fiança "t’agafa jubilada, quedes molt malparada".



En concret i segons la "nota explicativa" feta pública avui pel Tribunal de Comptes, els ex alts càrrecs estan citats perquè puguin "consultar la documentació existent en la instrucció i realitzar al·legacions per a la tutela efectiva dels seus drets de defensa fins el 25 de setembre", data en què hi ha previst l’aixecament de l’acta de liquidació provisional.



En el cas que l’acta de liquidació provisional sigui positiva, "i una vegada finalitzada la instrucció i analitzades les al·legacions presentades, és quan s’exigirà el dipòsit i fiançament dels danys perjudicats a l’erari", recull l’escrit. D’aquesta forma, només es reclamarà la fiança una vegada que hagi finalitzat la instrucció i s’hagin estudiat les al·legacions presentades.



El Tribunal de Comptes ha afegit que aquest és el procediment habitual, previst per llei, en els casos d’abast o malversació per mal|dany als fons públics.



L’origen d’aquesta citació és un escrit de diverses entitats que van sol·licitar la incoació d’aquesta investigació per l’ús de diners públics en el procés de consulta secessionista del 9 de novembre.



En concret, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica i Cultural i Advocats Catalans per la Constitució van impulsar una acció davant de l’ús de fons públics (5.129.833 euros) per a una consulta ciutadana "mancada de qualsevol cobertura constitucional i pressupostària". Avui també sobre aquest assumpte s’ha pronunciat el secretari d’Organització de Podemos, Pablo Echenique, qui ha considerat que la fiança de 5 milions imposada pel Tribunal "no solucionarà res" i sí contribuirà "a victimitzar a segons quines persones".