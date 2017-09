Irma no cedeix i arribarà a Puerto Rico com l’huracà més gran de l’Atlàntic

Manté els seus vents de 295 quilòmetres per hora

L’huracà de categoria 5 Irma, el més fort registrat mai a l’Atlàntic, no cedeix la seua força i manté avui els seus vents de 295 quilòmetres per hora mentre s’atansa a la costa nord de Puerto Rico en el seu avenç cap a la República Dominicana, Cuba, les Bahames i el sud de Florida.

Dennis Feltgen, meteoròleg i director de comunicacions del Centre Nacional d’Huracans (NHC) dels Estats Units, ha dit avui a Efe que Irma, que fueteja des d’aquesta matinada les Antilles Menors amb els seus vents "potencialment catastròfics", és l’huracà més intens format en aigües de l’Atlàntic.

Altres huracans com Wilma (2005), Gilbert (1988) i el que va assolar els Illots de Florida el 1935 (sense nom) van assolir també els 295 quilòmetres per hora, però ho van fer al Carib o el golf de Mèxic, que solen ser més càlids que les aigües obertes de l’Atlàntic, la qual cosa enforteix els ciclons.

L’"extremadament perillós" Irma ha descarregat avui la seua fúria sobre l’Antilles Menors colpejant les illes caribenyes de San Martín, Anguila, Antigua i Barbuda i es mourà en les pròximes hores sobre parts del nord de les Illes Verges.

Segons les projeccions del NHC, l’ull del sistema passarà a prop o just al nord de Puerto Rico aquesta tarda o nit i a prop o sobre la costa nord de la República Dominicana dijous, per després enfilar cap a Turcos i Caicos i el sud-est de les Bahames, seguir la seua ruta cap al nord de Cuba i sedassar-se sobre Florida el cap de setmana.

Preocupa sobre manera els estralls que pugui causar Irma al seu pas per La Española (República Dominicana i Haití), especialment en la segona, amb centenars de famílies encara en campaments com a conseqüència de l’huracà Matthew i unes 40.000 persones encara desplaçades pel potent terratrèmol que va destruir part d’Haití el 2010 i que va deixar uns 300.000 morts.

El NHC va indicar al seu butlletí de les 15.00 GMT d’avui que Irma es troba a 110 quilòmetres a l’est-sud-est de St. Thomas i a 225 quilòmetres a l’est de San Juan (Puerto Rico).

Continua arrossegant vents màxims sostinguts de 295 km/h, amb ratxes més fortes, i es desplaça cap a l’oest-nord-oest amb una velocitat de translació de 26 km/h.

Els meteoròlegs del NHC estimen que Irma tindrà fluctuacions en la força els seus vents, però es mantindrà com un categoria 4 o 5 els propers dos dies.

Mentrestant, deixarà acumulacions d’aigua de fins 508 mil·límetres a les illes més septentrionals de l’Antilles Menors i fins 381 mil·límetres al nord-oest de Puerto Rico i les Illes Verges.

Malgrat que encara és aviat per predir per on passarà l’ull de l’huracà, Felgen va assegurar que Florida rebrà l’"impacte" d’Irma el cap de setmana, "amb vents huracanats que es començaran a sentir dissabte i el pitjor arribarà diumenge".

Feltgen va advertir de l’error que suposa atendre altres aspectes que no sigui el relatiu al radi d’acció del con de projecció que mostra el NHC a cada un dels butlletins que emet amb regularitat.

"No s’enfoquin en cap altra cosa que no sigui el con de projecció", va alertar.