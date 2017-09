Rajoy demana al TC que declari nuls els acords del Parlament i busqui responsables penals

06/09/2017

© La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaria. EFE

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha ordenat l’Advocacia de l’Estat que interposi un incident d’execució de sentència davant del Tribunal Constitucional que declari nuls i sense efecte els acords presos avui en el Parlament. També reclama que el TC prengui declaració a la Mesa de la Cambra per exigir responsabilitat penal que pogués correspondre a la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa a la qual hagin donat suport aquestes decisions per admetre a tràmit la llei del referèndum.



La vicepresidenta de l’Executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciat la presentació d’aquest incident per vulnerar-se les sentències i interlocutòries del TC, especialment la de febrer d’aquest any que establia "amb absoluta claredat" la prohibició de qualsevol acció que afavoreixi la celebració del referèndum sobiranista.