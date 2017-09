Rajoy demanarà aquest dimecres al TC d'executar la sentència contra les decisions del Parlament

EFE Actualitzada 06/09/2017 a les 13:08

© El president del Govern, Mariano Rajoy. EFE

El president del Govern, Mariano Rajoy, promourà avui davant del Tribunal Constitucional (TC) un incident d’execució de sentència per paralitzar les decisions adoptades pel Parlament que tenen per objectiu avançar en la convocatòria d’un referèndum a Catalunya el pròxim 1 d’octubre.



Aquesta iniciativa no necessita la convocatòria d’un Consell de Ministres extraordinari ja que es tracta de demanar que s’apliqui a les decisions del Parlament la sentència que ja va adoptar en el seu dia el TC considerant il·legals tots els actes que tinguessin per objectiu la convocatòria d’aquest referèndum.