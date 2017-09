Cs anuncia una moció de censura a Puigdemont per convocar comicis

Actualitzada 07/09/2017 a les 07:18

Arrimadas creu que és l’“única via” per evitar el “xoc institucional i social”

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar després de la votació que proposarà a l’oposició presentar una moció de censura al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb l’“únic objectiu” de convocar eleccions autonòmiques que evitin el “xoc institucional i social”.

En una roda de premsa després de la votació de la llei del referèndum que s’ha aprovat amb els vots a favor de JxSí i la CUP i amb l’abstenció de Catalunya Sí que es Pot, la líder de l’oposició va anunciar aquesta mesura per “evitar el xoc de trens”.

Per això, ahir va iniciar contactes amb els líders dels altres grups parlamentaris per plantejar una moció de censura al president, com a solució “política i legal” a la situació de Catalunya, després de l’“autèntic cop a la democràcia” que, segons Arrimadas, han fet els independentistes amb l’aprovació de l’esmentada llei.

“És l’única via que ens queda”, va afirmar la líder de Ciutadans a Catalunya, que va insistir que la intenció és donar veu a la ciutadania catalana amb plenes garanties i dins de la legalitat. Arrimadas és conscient que “no és fàcil” aconseguir els suports que requereix una moció de censura per prosperar –la majoria absoluta és ara en mans de JxSí i la CUP, impulsors de la llei–, però confia que és possible.

La líder de l’oposició va recordar que els avals per presentar una censura són menys exigents: una cinquena part dels diputats de l’hemicicle o dos grups. En aquesta línia, la líder de Cs a Catalunya considera que hi ha persones dins de Junts pel Sí que “no se senten còmodes amb la deriva del Govern i que defensen posar les urnes de veritat en unes eleccions”. La líder de Ciutadans també va acusar Junts pel Sí i la CUP d’actuar com una “majoria absolutista” al tirar endavant una llei “que sobrepassa l’Estatut de Catalunya”, amb menys de dos terços dels vots del plenari. “No se sortiran amb la seua, perquè la democràcia té mecanismes per defensar-se dels governants que volen abusar-ne”, va afegir.

Sobre el contingut de la llei del referèndum la dirigent de Cs va assegurar que es tracta d’un “nyap jurídic” que s’empara en “una gran mentida”, ja que no figurava en el programa electoral amb què Junts pel Sí es va presentar a les eleccions del passat 27 de setembre.

Finalment, Arrimadas va titllar el dia d’ahir de “trist per al Parlament i per a la democràcia”.