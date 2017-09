El Govern recorre al Constitucional totes les resolucions sobre el referèndum de l'1-O

El Govern recorre al Tribunal Constitucional (TC) totes les resolucions adoptades pel Parlament de Catalunya i la Generalitat per celebrar el referèndum sobiranista de l’1 d’octubre, segons ha anunciat aquest dijous el cap de l’Executiu, Mariano Rajoy. En roda de premsa després del Consell de Ministres i acompanyat de tot el Govern, Rajoy ha explicat a més que l’Executiu demana al Constitucional la nul·litat de tots aquests actes i suspensió immediata a l’espera de sentència.



El Govern recorre així la llei del referèndum aprovada pel Parlament amb els vots dels independentistes, el decret de convocatòria de la consulta i les normes complementàries que l’acompanyen, i la resolució de la Cambra catalana per la qual s’ha designat cinc membres de la Sindicatura Electoral.



Rajoy ha explicat en la seua compareixença que l’Executiu també ha demanat que es notifiqui "personalment" la suspensió d’aquestes normes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a tot el seu govern i als principals càrrecs i la Generalitat relacionats amb aquestes decisions. També demana que es notifiqui la suspensió a tots els alcaldes dels municipis catalans i se’ls adverteixi de "el seu deure d’impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa tendent l’organització del referèndum.



Les decisions preses avui, ha afegit, s’uneixen a les moltes altres adoptades en els últims temps per impedir la realització d’aquest referèndum "il·legal".