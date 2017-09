El referèndum, en marxa

El Parlament aprova la llei de l’1-O amb els vots de JxSí i la CUP, l’abstenció d’una fracturada Sí que es Pot i la plantada de Cs, PSC i PP || Després de dotze hores d’un debat carregat de polèmica

El referèndum de l’1 d’octubre ja compta amb la llei per tirar-lo endavant després d’una sessió del Parlament que va necessitar 12 hores i que va acabar amb el suport dels 72 diputats de JxSí, la CUP i Germà Gordó, l’abstenció d’una fracturada Sí que es Pot i la plantada de Cs, PSC i PP. El Govern en ple va firmar ahir a la nit la convocatòria a les urnes.

El Govern en bloc va firmar ahir a la nit la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre després que en una maratoniana sessió el Parlament aprovés la llei que servirà de base per posar les urnes. Entre altres punts, la llei defensa el dret d’autodeterminació o que podran votar els catalans majors de 18 anys i aquells que es trobin a l’estranger i estiguin inscrits als registres de la Generalitat. El resultat serà vinculant, sense necessitat d’una participació mínima, i si guanya el sí el Parlament proclamarà la independència dos dies després de fer-se oficial el resultat. Si guanya el no, el president, Carles Puigdemont, convocarà eleccions.

L’aprovació de la llei, tanmateix, va arribar després de dotze hores de sessió, amb múltiples suspensions per procedir a reunions de la Mesa de la Cambra, tot plegat per tedioses raons formals. Els dos blocs de la Cambra, independentistes i constitucionalistes, van utilitzar el reglament per intentar accelerar o frenar l’aprovació de la llei i amb la presidenta Carme Forcadell i l’oposició protagonitzant múltiples xocs. El secretari del Parlament no va firmar la publicació al diari de la Cambra del projecte de llei i, com era d’esperar, els lletrats de l’hemicicle van alertar que el text desafia les decisions del Tribunal Constitucional. El Consell de Garanties, al qual van recórrer Cs i PSC, va criticar el procediment exprés.

El president defensa que “ningú té l’autoritat de confiscar-nos el dret a decidir”

La vicepresidenta acusa Forcadell de la “mort de la democràcia” a la Cambra catalana

Al final la llei va ser aprovada per 72 vots de Junts pel Sí, la CUP i Germà Gordó. Catalunya Sí que es Pot es va abstenir en una jornada en què va quedar patent la fractura que existeix en el si dels seus onze diputats. Els 52 representants de Cs, PSC i PP van plantar la votació. Els populars, abans de sortir de l’hemicicle, van col·locar als seus escons senyeres i banderes espanyoles. En aquell moment va arribar una de les imatges del dia: la diputada de Podem Àngels Martínez va treure les espanyoles i es va emportar la reprimenda de Forcadell.

El Parlament, ja quan queia la mitjanit, votava una nova alteració de l’ordre del dia del ple. Aquesta vegada l’objectiu era poder modificar el reglament de la Cambra i facilitar així l’elecció de la Sindicatura Electoral. Tot això embolicat en una nova polèmica entre els dos blocs de l’hemicicle, aquesta vegada sobre si xocava o no amb l’Estatut de Catalunya i si era necessària una majoria qualificada per sobre dels 72 vots a favor de la independència. En l’aturada d’una hora per presentar candidats (finalment van ser Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Josep Pagès i Marta Alsina), el president Carles Puigdemont va comparèixer al costat de tot l’Executiu per destacar que “ara és el moment de la ciutadania”. A l’Auditori del Parlament va dir que “no ens deixarem desnonar de la democràcia”, “ningú té l’autoritat de confiscar-nos el dret a decidir”, va defensar abans de rebre un efusiu aplaudiment dels assistents.

madrid

La resposta del Govern de Mariano Rajoy a les decisions d’ahir del Parlament torna a centrar-se en la via judicial. Reclama l’actuació del Tribunal Constitucional per anul·lar la llei del Referèndum, a més de demanar que s’actuï per la via penal contra Carme Forcadell i els membres de la Mesa de la Cambra que van permetre l’admissió a tràmit de la que serà la base normativa de l’1-O. Tot plegat es feia públic hores després de conèixer-se que la presidenta del Parlament havia demanat la recusació dels magistrats del TC, de forma preventiva, al considerar que no són imparcials. L’anunci de les decisions de l’Executiu central van arribar per boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una duríssima intervenció davant de la premsa en què, entre altres coses, va arribar a dir: “El que no sap Forcadell és què és una democràcia i el que demostra és que sota el seu mandat” al Parlament “ha mort la democràcia”.

Ahir a la nit, Rajoy ja va demanar l’informe del Consell d’Estat per portar la llei al TC, mentre es mantenia en contacte directe amb el rei i s’anunciaven dos reunions avui dijous amb els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i de Ciutadans, Albert Rivera, per donar una imatge d’unitat davant del qualificat com a repte independentista. El número dos del PSOE, José Luis Ábalos, va qualificar de “mascarada” i d’“espectacle lamentable propi d’altres latituds” el que es va viure ahir al Parlament. Rivera no es va quedar enrere a l’acusar Junts pel Sí i la CUP de fer un “cop a la democràcia”.