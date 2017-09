Forcadell, a la Mesa: "D'aquí no ens n'anem fins votar llei de transitorietat"

EFE Actualitzada 07/09/2017 a les 19:02

© La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. EFE

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit avui en l’última reunió de la Mesa que no acceptarà postergar la votació de la Llei de Transitorietat i ha afirmat: "D’aquí no ens n'anem fins votar això". Diverses fonts presents en la reunió de la Mesa, en la qual s’ha abordat la petició del PSC de reconsiderar l’admissió a tràmit de la llei, han explicat que Forcadell s’ha pronunciat en aquests termes a l’hora de descartar que la votació pugui saltar a demà.



Segons les fonts consultades, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha sondejat Forcadell sobre quan preveu que finalitzi avui el ple, després que ahir s’allargués fins les dos de la matinada, en una maratoniana sessió constantment interrompuda per reunions de la Mesa per valorar els escrits registrats per l’oposició contra la Llei del Referèndum.



És llavors quan Forcadell ha dit a Granados que, per moltes peticions de reconsideració que presenti l’oposició, ella no donarà per acabada la sessió plenària fins que els diputats hagin pogut votar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. Aquest migdia, les forces independentistes han sol·licitat ampliar l’ordre del dia del ple per incloure el debat i votació de la Llei de Transitorietat, amb el mateix procediment que ahir van utilitzar per votar la Llei del Referèndum.



A la sortida de la reunió de la Mesa, la portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, s’ha mostrat resignada que el ple s’allargui també avui fins altes hores de la nit: "Paciència, molta paciència", ha comentat en una conversa informal amb periodistes.



Segons Junts pel Sí, l’oposició està duent a terme una estratègia de "filibusterisme parlamentari" per "dilatar" els debats, "possiblement" a fi de donar temps al Tribunal Constitucional a actuar contra les lleis de desconnexió.