Junts pel Sí i CUP demanen d'incorporar la llei de Transitorietat en l'ordre del dia del ple

EFE Actualitzada 07/09/2017 a les 16:25

© El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, conversa amb els diputats de Junts pel Sí, Marta Rovira, Lluís Llach i el conseller de Assumptes Exteriors, Raül Romeva als passadissos del Parlament. EFE

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han sol·licitat avui alterar l’ordre del dia del ple del Parlament per incorporar el debat i votació final de la Llei de Transitorietat, que preveu el futur marc legal català alternatiu a l’espanyol en cas que el sí guanyés en el referèndum convocat l’1 d’octubre. De la mateixa manera que va ocórrer ahir, la portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, i la diputada de la CUP Anna Gabriel han demanat la paraula durant el ple per sol·licitar l’esmentada alteració de l’ordre del dia i l’exempció de tots els tràmits excepte el de debat i votació final, invocant l’article 81.3 del reglament de la Cambra, exactament el mateix procediment que es va utilitzar ahir.



Això ha provocat de nou, igual com ahir, moments de tensió a la cambra per les queixes de l’oposició davant de l’"atropellament" dels independentistes i l’actuació de la presidenta del Parlament.



La llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, principal llei de desconnexió impulsada per JxSí i la CUP, va ser admesa a tràmit la passada matinada per la Mesa, un pas que ja ha estat publicat al Butlletí Oficial del Parlament.



El PSC va presentar ahir a la nit una sol·licitud de reconsideració de l’admissió a tràmit, pendent de resoldre per la Mesa, i avui ha demanat al Consell de Garanties un dictamen sobre la llei.



De fet, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha suspès la sessió plenària i, abans que es reprengui el ple, ha convocat a les 15.15 hores una reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus per abordar la petició de reconsideració presentada pel PSC sobre l’admissió a tràmit de l’esmentada llei. Rovira ha aconsellat als grups de l’oposició que no facin sol·licituds d’informe al Consell de Garanties Estatutàries, ja que segons el seu parer "és evident que la llei clarament supera el marc estatutari i constitucional", ja que el seu objectiu seria crear un marc legal nou en cas de victòria de l’independentisme. "És una llei que ens ha de servir per garantir que si guanya el sí hi haurà un marc legal i seguretat jurídica. I garanteix que el referèndum sigui clarament vinculant, d’una banda o un altre, perquè les dos opcions competeixin en igualtat de condicions", ha apuntat.



I ha remarcat que es tractarà d’una llei que "només entrarà en vigor si guanya el sí en el referèndum", pel que l’objectiu és "tramitar-la i aprovar-la, però no tindrà efecte jurídic ara per ara". Després de la intervenció de Rovira ha pres la paraula la portaveu parlamentària de la CUP per afegir-se a la petició d’ampliar l’ordre del dia del ple per incloure el debat de la llei de transitorietat.



Després que el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, hagi anunciat una altra querella contra el Govern per haver firmat el decret de convocatòria d’un referèndum, que se sumeixi a una altra contra els membres de la Mesa del Parlament per permetre tramitar la Llei del Referèndum, Gabriel s’ha solidaritzat amb els "assenyalats". "Tot el suport, ànims i tota la determinació a les persones que sereu assenyalades per la Fiscalia General de l’Estat, en el Govern i a la Taula del Parlament. No volem contribuir a banalitzar aquesta repressió", ha afirmat.



L’estratègia de Junts pel Sí i la CUP de tornar a interrompre el ple per incloure una altra llei de desconnexió en l’ordre del dia ha indignat de nou l’oposició.



El portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha denunciat que la llei de Transitorietat "clarament vulnera la legalitat i els drets de tots els diputats i de tots els catalans". La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha acusat a la majoria independentista a la cambra catalana d’estar "torpedinant aquest ple" amb les seues peticions d’ampliació de l’ordre del dia, ahir per aprovar la llei del Referèndum i avui per votar la llei de Transitorietat.



Així mateix, Granados ha criticat l’actuació de Forcadell, que ha hagut de tornar a reprendre el ple per uns minuts després de les queixes a crits del líder del PSC, Miquel Iceta, per no donar-los la paraula abans de l’aturada.



Per la seua part, el portaveu del PPC al Parlament, Alejandro Fernández, ha denunciat el "nou intent de vulnerar els drets de l’oposició democràtica" i ha convidat Forcadell i els membres independentistes de la Mesa a "reflexionar" després de les advertències de la justícia espanyola: "Vostès seran els responsables si tornen a alterar l’ordre del dia".