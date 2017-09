JxSí anuncia que “comença tot” i la CUP proclama el pas a la sobirania

Actualitzada 07/09/2017 a les 07:18

Corominas revela que el PSC i CSQP estaven disposats a negociar un referèndum al novembre || Anna Gabriel rebutja les acusacions de colpisme i totalitarisme

Junts pel Sí i la CUP van llançar ahir missatges de joia i esperança davant del nou escenari que s’obre després de l’aprovació al Parlament de la llei que empara el referèndum de l’1 d’octubre. El líder de Junts pel Sí al Parlament, Lluís Corominas, va defensar el procediment elegit per debatre i votar la llei, per lectura única i amb esmenes, encara que no a la totalitat, al·legant que era el més garantista possible malgrat l’actitud de l’Estat, i va advertir: “Avui no acaba res, avui comença tot.” En la seua intervenció en el debat de la llei, va reconèixer el paper exercit per la Mesa i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i va carregar contra l’actitud de Cs, PSC i PP, a qui va deixar clar que malgrat els intents per dilatar el debat la llei es votaria, com va acabar succeint.

Després d’assegurar que hi ha dos grups que havien manifestat en privat que avalarien el referèndum si se celebrés al novembre, i pogués seguir així els tràmits parlamentaris que consideren adequats, va argumentar que JxSí ha intentat totes les vies per aconseguir acordar un referèndum amb l’Estat, però que no ha estat possible, i que les resolucions i el dret internacional els emparen.



Tant Corominas com Gabriel van retreure a l’oposició l’actitud contra Forcadell i la tramitació

Segons apunta La Vanguardia, aquests grups serien el PSC i Catalunya Sí que es Pot. El portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, hauria justificat el rebuig actual de la tramitació de la llei “per les presses” i hauria proposat el 25 de novembre com a data. CSQP s’hauria unit a la proposta però sense concretar un dia per a la tramitació.

“És la resposta a una situació injusta. Parlem de drets humans i dels drets fonamentals dels pobles”, va recalcar el dirigent de JxSí, que va recriminar al PSC que s’hagi unit al PP en la votació. Va confiar que, encara que hi hagi partits que criden a no votar, hi hagi ciutadans que “es posin al costat de la democràcia” i hi participin.

Per la seua part, la diputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel va assegurar que amb l’aprovació de la llei, Catalunya passa “de l’autonomia a la sobirania”. Durant el debat de la proposició de llei, va llançar un missatge al Govern, a les mans del qual veu la celebració del referèndum, per la qual cosa els va demanar compromís a l’enviar les targetes censals, obrir els col·legis i posar les urnes. “Si assumiu la vostra responsabilitat, no tingueu dubte que la gent assumirà la seua anant a votar”, va dir Gabriel, que va subratllar que, per fer-ho, és necessari que l’Executiu no s’acovardeixi davant de les accions que pugui dur a terme l’Estat. Per això va reclamar al Govern que se sotmeti al mandat del poble: “Hem escollit determinar-nos perquè hem escollit prendre partit.”

“Mentre hi hagi crits d’alarma i excepció del Tribunal Constitucional, nosaltres anirem al carrer. Mentre hi hagi amenaces de PP, Ciutadans i PSC, nosaltres continuarem parlant de vida.” Va retreure l’actitud de l’oposició, a la qual va recordar que el dret d’autodeterminació es defensa practicant-lo i que el debat ha de centrar-se en la legitimitat més enllà de la norma.

També els va retreure falta de respecte cap a Forcadell i va insistir que per molt que ho repeteixin la llei del referèndum “no és un cop d’Estat, no vulnera cap dret, no beu de cap totalitarisme ni de cap voluntat d’aniquilació”.