Puigdemont dóna als alcaldes 48 hores per confirmar els col·legis electorals

REDACCIÓ Actualitzada 07/09/2017 a les 11:21

© Carta de puigdemont als alcaldes

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, han comunicat per carta als alcaldes catalans que el Govern preveu utilitzar per al referèndum els col·legis electorals habituals i els dóna 48 hores per confirmar la disponibilitat dels locals.



En la missiva, enviada dimecres a la nit després de la firma del decret de convocatòria del referèndum per a l’1 d’octubre, Puigdemont i Junqueras posen en coneixement dels alcaldes la seqüència viscuda ahir al Parlament, primer amb l’aprovació de la llei del referèndum d’autodeterminació i després amb la firma dels decrets de convocatòria i de normes complementàries.



Puigdemont i Junqueras, que firmen junts la carta, recorden que la llei aprovada ahir amb els vots a favor de les forces independentistes per donar cobertura legal a l’1-O estableix un "règim jurídic excepcional" dirigit a regular i garantir el referèndum.



D’acord amb la llei, afegeixen, "els ajuntaments posen a disposició de l’administració electoral" del Govern els "locals de la seua titularitat que s’utilitzen habitualment com a centres de votació", si bé la Generalitat "pot determinar locals alternatius per fer efectiu el dret de vot dels electors". "Ens dirigim a vostè amb l’objectiu de comunicar-li que aquesta administració electoral del govern de la Generalitat de Catalunya comptarà amb els locals que s’utilitzen habitualment en el seu municipi com a centres de votació i que van ser utilitzats en les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 27 de setembre de 2015", afirmen.



La carta acaba subratllant que "la confirmació o la comunicació de les variacions que hi pugui haver en relació amb la disponibilitat dels locals indicats ha de produir-se en el termini de 48 hores" per mitjà del correu electrònic.



Ahir, després d’una tramitació exprés executada un sol dia, encara que marcada per una pugna procedimental entre les forces independentistes i l’oposició, la llei del referèndum va ser aprovada amb els 72 vots a favor de JxSí, la CUP i el diputat no adscrit, Germà Gordó, i 11 abstencions de Catalunya Sí Que Es Pot, mentre que els diputats de Ciutadans, el PSC i el PPC van abandonar l’hemicicle per no participar en la votació. Poc després, al voltant de les 23.30 hores, Puigdemont i els seus consellers van firmar en una sala del Parlament el decret de convocatòria del referèndum.



Mentrestant, el Govern celebrarà avui un Consell de Ministres extraordinari per tramitar la presentació d’un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la llei del referèndum, una vegada que el Consell d’Estat hagi emès l’informe pertinent.