Rajoy insta el TC a anul·lar la llei i a actuar penalment contra Forcadell

Actualitzada 07/09/2017 a les 07:18

La vicepresidenta espanyola afirma que al Parlament “ha mort la democràcia” amb l’aprovació del referèndum || El Consell de Ministres la recorrerà avui mateix

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va ordenar ahir mateix a l’Advocacia de l’Estat que interposi un incident d’execució de sentència davant del Tribunal Constitucional (TC) que declari nuls i deixi sense efecte els acords presos al Parlament. El Govern argumenta que s’han vulnerat diverses interlocutòries i sentències del TC, especialment una de febrer que establia “amb absoluta claredat” la prohibició de qualsevol acció que afavoreixi la celebració del referèndum sobiranista. Rajoy reclama a més que el TC prengui declaració a la Mesa de la Cambra per exigir la responsabilitat penal que pugui correspondre a la presidenta, Carme Forcadell, i a la resta de membres de la Mesa que hagin donat suport a les decisions per admetre a tràmit la llei del referèndum. A més, va demanar un informe urgent al Consell d’Estat que permeti celebrar avui mateix un Consell de Ministres extraordinari per presentar un recurs contra la llei davant del Constitucional.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va qualificar aquesta aprovació d’“atropellament de la democràcia” i va defensar els passos presos com la manera “més eficaç” d’evitar que la llei s’incorpori a l’ordenació jurídica. Sáenz de Santamaría va ser especialment dura amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la qual considera la principal responsable d’ordenar el debat, la qual cosa tindrà “greus conseqüències”. “El que no sap Forcadell és què és una democràcia i el que demostra és que sota el seu mandat, al Parlament ha mort la democràcia”, va afirmar.



La Fiscalia presentarà una querella per desobediència i prevaricació contra els membres de la Mesa

D’altra banda, la Fiscalia Superior de Catalunya presentarà una querella per desobediència i prevaricació contra els membres de la Mesa del Parlament que han aprovat l’admissió a tràmit de la llei del referèndum. Serà davant del Tribunal Superior de Justícia, atesa la condició d’aforats dels afectats.

Demana al Constitucional adoptar “totes les mesures necessàries”

El Govern espanyol va presentar un incident d’execució de sentència perquè és la via més ràpida, ja que no necessita convocar un Consell de Ministres extraordinari com el recurs d’inconstitucionalitat. S’hi reclama que s’apliqui la sentència que ja va adoptar en el seu dia el Constitucional considerant il·legals tots els actes que tinguessin com a objectiu la convocatòria del referèndum. Rajoy insta a més el TC a no limitar-se a una “mera declaració de nul·litat” i a acompanyar aquesta decisió de “totes aquelles mesures que siguin necessàries per evitar la continuació de la via de fet del Parlament de Catalunya en l’anomenat procés de secessió de Catalunya”.