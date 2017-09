Ros envia la carta del Govern als serveis jurídics per decidir si la signa o no

L'alcalde de Lleida reitera que actuarà "en base a la legalitat"

Els mitjans s'han interessat per saber si hem rebut la carta i què farem Us deixo la resposta que els hi he donat pic.twitter.com/K6sgcuR7oR — Angel Ros Domingo (@angelrosdomingo) 7 de septiembre de 2017

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicat que ha rebut aquest dijous a dos quarts de tres de la matinada la notificació del Govern perquè els ajuntament cedeixin els espais electorals per al referèndum de l'1-O i doni suport a la consulta. Ros ha dit que ha enviat la carta als serveis jurídics de la Paeria i que decidirà si la signa o no quan rebi l'informe dels assessors de l'ajuntament.Àngel Ros ja ha manifestat en reiterades ocasions que no donaria suport al referèndum si aquest no se situava dins la legalitat de l'Estat.En aquest sentit i a través de les xarxes socials, Ros ha assenyalat que avui ''tot continua igual malgrat perdre qualitat democràtica després que ahir es vulnerés'' afegint les etiquetes #Estatut #Lleis i #Reglaments.