El Govern de l'Estat suggereix que no descarta recórrer a l'article 155 de Constitució

Actualitzada 08/09/2017 a les 16:47

© Íñigo Méndez de Vigo EFE

El ministre d’educació i portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha suggerit aquest divendres que, si fos necessari, l’Executiu no descarta recórrer a l’article 155 de la Constitució davant de la situació a Catalunya, en recordar les paraules d’ahir de Mariano Rajoy en les quals va dir no renunciar a res. "Sense renunciar a res és sense renunciar a res", ha subratllat Méndez de Vigo en la conferència de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres en ser preguntat si aquestes declaracions d’ahir del president del Govern incloïen la possible aplicació de l’article 155 de la Constitució, que suposaria la suspensió de l’autonomia catalana.



Sí que ha insistit que, igual com creu que ha fet fins ara, l’Executiu seguirà prenent mesures proporcionades en defensa dels drets de tots els ciutadans. En plantejar-li si el PSOE estaria d’acord amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, ha subratllat que "ningú no ha parlat de l’aplicació de cap article".



I ha insistit que el Govern adoptarà les mesures que hagi de prendre en diàleg permanent amb els líders del PSOE i de Ciutadans. "Parlaran de tot, i el president del Govern els proposarà les mesures que en cada moment cal prendre", ha insistit.