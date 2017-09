El TSJC admet a tràmit la querella contra el Govern per la convocatòria del referéndum de l’1-O

Pels suposats delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat admetre a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra el govern català per la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre i ha acordat acumular-la al procediment ja obert contra la consellera Meritxell Borràs.

En un comunicat, el TSJC ha precisat que la querella contra el president català, Carles Puigdemont, i la resta de membres de Govern pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació queda en mans de la magistrada Mercedes Armes, que instruïa ja la querella contra Borràs.

El passat 16 de maig la Fiscalia es va querellar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per prevaricació, desobediència i malversació en apreciar una "voluntat rebel" per iniciar el procés de compra d’urnes per al referèndum.

Aquella querella també s’adreçava contra el secretari general del departament de Governació, Francesc Esteve.

D’altra banda, també la sala d’admissions de la Sala Civil i Penal del TSJC ha acordat admetre la querella presentada per la fiscalia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i uns altres quatre membres de la Taula pels suposats delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics.

Així mateix, el TSJC ha decidit que aquesta querella s’acumuli al procediment obert contra la presidenta del Parlament i diversos membres de la Taula, que instruïa la magistrada Maria Eugènia Alegret.

En la nota, el TSJC precisa que les resolucions que recullen els termes dels acords assolits es notificaran en els propers dies hàbils.

La Sala d’Admissió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha reunit d’urgència després de rebre al migdia les querelles presentades per la Fiscalia relacionades amb les lleis catalanes de ruptura.

El Tribunal Constitucional va suspendre de forma cautelar la convocatòria del referèndum català d’independència de l’1 d’octubre a l’admetre a tràmit els quatre recursos presentats pel Govern contra les decisions adoptades pel Parlament i el Govern.