L'Estat recorre la llei de ruptura i adverteix els que col·laborin amb el referèndum

EFE Actualitzada 08/09/2017 a les 18:54

© El president del Govern, Mariano Rajoy, durant la roda de premsa. Gobierno de España

El Govern ha decidit recórrer davant del Tribunal Constitucional (TC) la llei de Transitorietat aprovada aquest dijous per el Parlament i ha advertit que s’han d’atenir a les conseqüències tots aquells que col·laborin amb l’organització d’un referèndum il·legal, entre ells els ajuntaments o els voluntaris.



Per segon dia consecutiu, Mariano Rajoy ha presidit una reunió del Consell de Ministres, i si en la d’ahir, de caràcter extraordinari, es va acordar la presentació de quatre recursos davant del TC davant d’altres tantes decisions del Parlament i del Govern de la Generalitat, avui s’ha donat via lliure a uns altres dos recursos.



En concret, el Gabinet ha facultat Rajoy (previ informe favorable del Consell d’Estat) perquè, quan es publiqui la llei de Transitorietat aprovada ahir a la nit al Parlament de Catalunya i que planteja la instauració d’una república, doni instruccions per recórrer-la davant del Tribunal Constitucional. En la conferència de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerat que aquesta llei implica la ruptura "total i absoluta" amb l’ordre constitucional i pretén obrir un període constituent a Catalunya.



El segon recurs al TC aprovat avui va contra determinats preceptes de la llei del codi tributari de Catalunya i que pretén impulsar una Hisenda pròpia. Méndez de Vigo ha destacat que amb tot això el Govern demostra que està preparat per continuar actuant de forma immediata davant de les decisions dels independentistes i que la millor prova és que en 24 hores s’ha anul·lat la llei del referèndum. I està disposat a continuar actuant de la mateixa forma i sense descartar res, fins i tot, si fos necessari, recórrer a l’article 155 de la Constitució i que suposaria la suspensió de l’autonomia.



Ho ha suggerit el mateix portaveu del Govern quan, en ser preguntat si les paraules d’ahir en les quals Rajoy va dir que no renunciava a res davant les intencions dels sobiranistes incloïa l’aplicació d’aquest article del text constitucional, ha respost: "Sense renunciar a res és sense renunciar a res".



Però ha volgut deixar clar que les mesures seran sempre proporcionades i s’adoptaran en diàleg permanent amb els líders del PSOE i de Ciutadans, moment en el que ha assegurat que no li consta que hi hagi reticències de Pedro Sánchez a una reunió a tres amb Rajoy i Albert Rivera i que l’important és l’acord existent davant el repte independentista.



De moment i després que el TC hagi anul·lat la llei del referèndum, ha considerat que està clar que seran delicte tots els actes preparatoris d’un referèndum il·legal i el Govern confia que tots els alcaldes compleixin la llei. A més, davant dels ajuntaments catalans que ja s’han mostrat disposats a facilitar locals per al referèndum, ha recordat que, segons el Tribunal Constitucional, seran "col·laboradors necessaris" d’una il·legalitat i hauran d’atenir-se a les conseqüències de la mateixa.



En plantejar-li què passaria amb els ciutadans que voluntàriament puguin participar en la preparació del referèndum i no siguin funcionaris, ha subratllat que tothom sap que es tracta d’una cosa il·legal. "El que participi i col·labori en un referèndum il·legal el sap i tothom ha d’acceptar les conseqüències del que fa", ha recalcat. I respecte a si s’actuaria també contra els ciutadans que acudissin a votar, ha precisat que les mesures afectarien els qui organitzin un referèndum perquè són els responsables de l’incompliment de la llei.



El ministre ha dit que no li cap "el menor dubte" que els Mossos d’Esquadra compliran la llei i "obeiran" el fiscal general de l’Estat, "com ho faran tots els funcionaris". Sí que ha admès que al Govern li preocupa que hi pugui haver aldarulls als carrers, però ha precisat que la societat catalana sempre s’ha caracteritzat pel seu pluralisme i moderació i és la que ha de rebutjar que els extremistes i violents promoguin aquest tipus d’accions als carrers i no només no seguir-les, sinó rebutjar-les.



Méndez de Vigo ha subratllat que l’objectiu "irrenunciable" del Govern és mantenir un clima de concòrdia cívica i continua actuant amb fermesa però amb moderació.



Així mateix, ha recordat que a l’octubre es compliran 40 anys de la tornada a Espanya de Josep Tarradellas i ha considerat que "els seus successors pretenen dinamitar la democràcia i la legitimitat recuperada després d’una dictadura a la qual ara es dirigeixen sense cap complex".