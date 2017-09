Demana penes de presó per un "ús il·legal de fons públics" amb el referèndum

La Fiscalia demana de tancar webs del referèndum



D’altra banda, la Fiscalia ha demanat el tancament dels webs a través dels que s’està impulsant i donant "una aparença de cobertura legal" al referèndum d’independència i que imposin fiances si és necessari als membres del Govern per assegurar les seues responsabilitats pecuniàries.



Aquestes són algunes de les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia en la querella que avui mateix ha presentat contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de membres del Govern per possibles delictes de desobediència, prevaricació i malversació per firmar la convocatòria del referèndum. També ha reclamat que s’adverteixi els alcaldes perquè impedeixin que es faciliti qualsevol tipus de recurs o local per al referèndum i que s’insti a totes les Forces de Seguretat (Guàrdia Civil, Policia i Mossos) que adoptin les mesures necessàries per impedir l’1-O.



Així mateix, vol que adverteixi a tots els mitjans de comunicació públics i privats perquè no insereixin publicitat o propaganda sobre el referèndum.

La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta del Govern per desobediència, prevaricació i malversació,, per entendre que van fer un "ús il·legal de fons públics" amb el referèndum. La querella, anunciada dijous pel fiscal general de l’Estat i formalitzada aquest divendres, es presenta per la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre, que el Tribunal Constitucional ja ha suspès de forma cautelar, en admetre a tràmit els recursos presentats pel Govern.La Fiscalia sol·licita que es prengui "declaració en qualitat d’investigats" a tots els membres del Govern per aquests tres delictes.En la querella, la Fiscalia justifica la inclusió del delicte de malversació de cabals públics perquè entén que el Govern posa en marxa un procediment, el referèndum, "que generarà una important despesa pública". "", afirma la querella, redactada pel Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. "Els membres del Govern no poden desconèixer que la seua decisió de convocar el referèndum d’autodeterminació comporta necessàriament l’ús il·legal de fons públics", assenyala la querella, que recorda que la pròpia llei dels pressupostos de la Generalitat d’aquest any ja preveia habilitar partides per sufragar aquest referèndum."Amb la seua actuació, els querellats possibiliten la realització de pagaments per dur a terme un acte no ja contrari a dret, sinó constitutiu de delicte com a vulnerador de la inconstitucionalitat acordada pel Tribunal Constitucional", afegeix.Quant al delicte de prevaricació, la Fiscalia Superior de Catalunya també acusa el Govern de pretendre l’"oberta i deliberada derogació" de la Constitució amb la convocatòria d’aquest referèndum.La querella assegura que els decrets que despleguen la llei del referèndum atorguen al poble de Catalunya "una suposada qualitat de subjecte polític sobirà de la que manca en l’ordenació constitucional vigent", pretenent així "dinamitar el sistema de distribució de competències" establert a la Constitució. "Els querellats van aprovar un decret de convocatòria de referèndum utilitzant la coartada que estava emparat per la denominada llei de referèndum d’autodeterminació, amb justa consciència que amb el seu pronunciament impulsaven un procediment il·legítim," considera el fiscal.Respecte al delicte de desobediència,". Es recorda que no van rebre aquesta advertència formal els consellers Jordi Turull, Joaquim Forn i Clara Ponsatí, nomenats recentment, però que "coneixien perfectament que el TC havia prohibit realitzar actes tendents a organitzar el referèndum il·legal".En la querella, de 45 pàgines, el fiscal també subratlla els "abundants pronunciaments del Tribunal Constitucional" respecte a la falta de competències de Catalunya per convocar un referèndum, alguna cosa "de coneixement indiscutible per a tots aquells que ostenten alguna responsabilitat pública dins del Govern o del Parlament català", postil·la.