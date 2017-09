Llum verda a la llei de Transitorietat amb el vot del bloc sobiranista

Sessió maratoniana carregada de tensió i maniobres de l’oposició per dilatar el procés || Votada per JxSí i la CUP, amb 10 abstencions i absència de Cs, PSC i PP

El Parlament ha donat finalment de matinada llum verda a la llei de Transitorietat, que ha de ser el paraigua jurídic fonamental per afrontar el període fins a la independència i la redacció d’una constitució per a la república catalana. Ha tirat endavant prop de la 1 de la matinada amb els 71 vots de Junts pel Sí, la CUP i el diputat no adscrit Germà Gordó i deu abstencions de Catalunya Sí que es Pot. Els diputats de Ciutadans, PSC i PP, com van fer la vigília amb la llei del Referèndum, no van participar en la votació.

Jordi Orobitg (JxSí) va titllar Espanya d’Estat opressor i va defensar la legitimitat de tirar endavant la llei malgrat la suspensió, hores abans de la del Referèndum per part del Constitucional. Benet Salellas, des de la CUP, va avisar que és necessari desobeir les lleis estatals i el Tribunal Constitucional per aconseguir una república catalana: “Encara que es digui sovint, no podrem transitar de la llei –espanyola– a la llei –catalana– sense més ni més.”

Tot plegat després d’una nova sessió maratoniana a la Cambra en la qual es van viure, igual que dimecres, múltiples interrupcions per a reunions de la Mesa forçades per l’oposició. “Serem al Parlament fins que es congeli l’infern”, van dir des del grup popular, mentre els sobiranistes apressaven a accelerar els tràmits.

Aquests dies es veuen a l’hemicicle imatges que molts no esperarien, com el grup de Ciutadans aplaudint la intervenció de Joan Coscubiela (Catalunya Sí que es Pot) al crit de “democràcia”. Recolzaven així la seua dura intervenció, en la qual va arribar a dir: “No vull que el meu fill Daniel visqui en un país en el qual una majoria pugui tapar els drets dels que no pensen com ells.”

Des de la CUP, Benet Salellas es va mostrar trist perquè l’única vegada que el Consell de Garanties ha actuat d’ofici ha sigut “per defensar la sacrosant unitat d’Espanya”.

Al seu torn, Miquel Iceta, líder del PSC, va dir que la llei vol “liquidar la Constitució i l’Estatut” i té escàs rigor jurídic. Inés Arrimadas, des de Ciutadans, la va titllar d’“atropellament” que no tindrà efectes. Per la seua banda, Xavier García Albiol (PP) va acusar l’independentisme de ser la principal amenaça de la Unió Europea.