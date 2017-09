Ofensiva de Rajoy via Constitucional i querella del fiscal contra tot el Govern

El TC suspèn l’1-O i ho notifica a Executiu, alcaldes, Mossos i mitjans públics

La resposta de Madrid a la convocatòria a les urnes de l’1 d’octubre passa pels tribunals. El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va demanar ahir al Constitucional, com aquest va fer, la suspensió de la llei del Referèndum i el fiscal general de l’Estat va apostar per les querelles contra els membres del Govern català i de la Mesa del Parlament.

Consell de Ministres d’urgència, aval del Consell d’Estat i recurs al Constitucional contra la llei del Referèndum i la convocatòria de l’1-O. Aquesta va ser la resposta de Rajoy a la norma aprovada dimecres al Parlament per donar cobertura i articular el referèndum d’autodeterminació. Rajoy va dir que farà tot el que sigui necessari “sense renunciar a res” per defensar la democràcia espanyola. Va insistir una vegada més que no se celebrarà un referèndum inconstitucional que seria el final de l’“autogovern de Catalunya”. “No he dedicat tants anys al meu país i a l’interès general com per permetre que es liquidi de cop el nostre model de convivència”, va sentenciar. Ahir es va reunir a Moncloa per separat amb els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i de Ciutadans, Albert Rivera, que van reiterar el seu suport contra l’1-O. Sánchez confia en una solució mitjançant el diàleg i Rivera va aconseguir que el líder del PP accepti estudiar una censura contra Puigdemont. Hores després, el Constitucional va acceptar a tràmit totes les peticions de l’Executiu central, la qual cosa suposa la suspensió cautelar de la llei i el referèndum almenys durant cinc mesos. A instàncies de l’Executiu, va decidir notificar aquesta decisió a tots els membres del Govern català i a més de 60 alts càrrecs; a la Mesa del Parlament; als 947 ajuntaments catalans; als responsables dels Mossos, i als mitjans públics catalans, entre d’altres, i els amenaça amb conseqüències penals. Però no va atendre la petició de demanar l’obertura de la via penal contra Puigdemont i els consellers per firmar la convocatòria de l’1-O i de Carme Forcadell. El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, per la seua banda, va anunciar dos querelles criminals contra tots els membres del Govern català per convocar l’1-O, així com contra els membres de la Mesa que dimecres van facilitar la tramitació de la llei del Referèndum. La Fiscalia General de l’Estat, en conformitat amb el fiscal superior de Catalunya i els fiscals en cap de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, ha donat instruccions a Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos perquè, com a policia judicial, investiguin totes les actuacions dirigides a organitzar el referèndum, perquè serien constitutives de diversos delictes. Es cursaran ordres perquè intervinguin els efectes o instruments destinats a preparar o celebrar el referèndum.

“Contra el tsunami de querelles, un de democràcia”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que “contra el tsunami de querelles, tsunami de democràcia”. Responia així a l’ofensiva de la Fiscalia General de l’Estat contra el Govern català al convocar el referèndum i contra els membres de la Mesa del Parlament que van avalar la tramitació de la llei del Referèndum. De fet, el Parlament va accelerar ahir la tramitació de la llei de Transitorietat mentre Mariano Rajoy afirmava que no renunciarà a res per frenar l’1-O. Quan li van demanar pels preparatius poc abans de conèixer-se la decisió del Constitucional, va ser taxatiu sobre els treballs del referèndum amb un “per descomptat que segueixen a bon ritme”. Puigdemont va retreure a Mariano Rajoy que en cap moment no s’hagi obert a negociar la consulta i va qüestionar que Espanya sigui un “règim democràtic”.