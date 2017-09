Queda suspesa oficialment la convocatòria del referèndum de Catalunya

© Carles Puigdemont i Oriol Junqueras signen la convocatòria del referèndum. EFE

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja ha publicat l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional dels recursos del Govern contra la convocatòria del referèndum a Catalunya i altres mesures del Parlament per al seu desenvolupament, amb la qual cosa han quedat oficialment suspeses.



S’han publicat quatre textos amb l’admissió a tràmit de les impugnacions del Govern als dos decrets de la Generalitat de convocatòria del referèndum i de normes complementàries per a la seua celebració, així com a la llei del Parlament de referèndum d’autodeterminació i a la resolució per la qual es van designar els membres de la sindicatura electoral de Catalunya.



La suspensió immediata de les normes impugnades es produeix en haver invocat el Govern a l’article 161.2 de la Constitució que es refereix a aquesta suspensió automàtica i que dóna un termini de cinc mesos al tribunal per ratificar-la o aixecar-la.



El BOE detalla les persones a qui, a instàncies de l’Executiu, es notificarà aquesta suspensió.



A més, s’inclou un paràgraf d’advertiment del deure d’"impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. En particular, en el cas del decret de convocatòria, se’ls adverteix que s’abstinguin d’"iniciar, tramitar, informar o dictar, en l’àmbit de les seues respectives competències, acord o actuació alguna que permeti la preparació i/o la celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya regulat al Decret objecte de la present impugnació, advertint-los de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poguessin incórrer en cas de no atendre aquest requeriment".