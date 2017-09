Tots els alcaldes de capital de comarca tret de Lleida i Vielha posaran urnes per a l’1-O

Responen així a la carta de Puigdemont i Junqueras afirmant que compten amb els seus col·legis electorals || Madrid remet la seua missiva i adverteix els secretaris que si col·laboren infringiran la Constitució

Els 948 alcaldes de Catalunya (231 de Lleida) van rebre la matinada de dimecres a dijous un correu electrònic que adjuntava una carta de Puigdemont i Junqueras en la qual president i vicepresident els avancen que compten amb els seus col·legis electorals habituals per al referèndum de l’1-O, tret que els alcaldes diguin el contrari o plantegin matisos. Per fer-ho, Puigdemont i Junqueras els donen un termini de 48 hores, amb la intenció de publicar la llista d’urnes el pròxim dia 20, segons va transcendir de les lleis aprovades al Parlament. A Lleida, gairebé totes les capitals de comarca tret de Lleida ciutat i Vielha (governades per PSC i Unitat d’Aran) van donar suport al procés o tenien previst fer-ho. Els alcaldes preveuen obrir els col·legis electorals i deu de les dotze capitals de comarca van subscriure decrets de suport sota la campanya #josigno, promoguda per l’AMI i l’ACM. Al seu costat, almenys 102 alcaldes de Lleida havien subscrit la campanya a última hora de la tarda d’ahir. Puigdemont va dir a TV3 que en el conjunt de Catalunya eren 560. Avui n’hi haurà més, tret que la suspensió de la llei del Referèndum alteri les coses.

Val a remarcar el cas de Les, l’alcalde del qual (Unitat d’Aran, filial del PSC), Emili Medan, va reiterar el seu suport a la consulta. Al contrari, el de Naut Aran, César Ruiz Canela (de CDA, soci electoral de CiU i PDeCAT) va assenyalar que la junta de govern local va aprovar ahir que “amb un informe desfavorable dels serveis jurídics i del secretari interventor” no cediran els col·legis electorals. AMI i ACM van afirmar al seu torn que “les policies locals, com en totes les eleccions, han de vetllar per l’ordre públic, i l’1-O ho faran com sempre perquè és la seua funció”.

Per la seua banda, el Govern espanyol, en línia amb tots els passos que fa el moviment independentista, va respondre amb rapidesa i va remetre una carta a través del secretari d’Estat d’Administracions Territorials als secretaris i interventors dels ajuntaments, en la qual Roberto Bermúdez de Castro Mur adverteix que, així com ja va avançar el passat dia 4 de juliol, qualsevol col·laboració amb el referèndum, ara ja convocat, suposarà la vulneració de diversos articles de la Constitució i podria incórrer en conseqüències. Tant administratives com penals, segons van afegir fonts de la delegació del Govern central a Catalunya.