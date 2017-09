Un terratrèmol de 8,4 en l'escala de Richter sacseja Mèxic

Actualitzada 08/09/2017 a les 09:17

A l’estat de Chiapas, on ha causat víctimes

© Ciutadans de Ciutat de Mèxic, al carrer. EFE

Almenys tres persones van morir com a conseqüència del terratrèmol registrat dijous a la nit en el meridional estat mexicà de Chiapas, ha informat avui el seu governador, Manuel Velasco. El terratrèmol de magnitud 8,4 en l’escala de Richter, el més gran registrat amb sismògrafs en la història del país, es va sentir amb força en pràcticament la meitat del país, des del centre fins el sud, així com en els països centreamericans.



Velasco va indicar que les morts es van produir per l’enderrocament d’una casa a la ciutat de San Cristóbal de las Casas.

A més, va anunciar la cancel·lació de les classes aquest divendres en tot l’estat i va cridar a la població que viu a la zona costanera a evacuar davant del risc de tsunami.



En declaracions a Televisa, el secretari de Governació, Miguel Ángel Osorio Chong, va indicar que les afectacions més importants són a Chiapas, on a més dels morts hi ha importants danys en habitatges. Chong també va indicar que fins ara s’han registrat 12 rèpliques, la més forta d’elles d’una magnitud de 6,1 en l’escala de Richter.



Sobre l’alerta de tsunami, va indicar que la Secretaria de Marina calcula que es produiran onades de 3 o 4 metres.



El secretari mexicà d’Educació, Aurelio Nuño, va anunciar a través de Twitter la cancel·lació de les classes a la capital, per dur a terme una revisió d’infraestructures.