Catalunya a Comú preguntarà a les seues bases si ha de participar en la "mobilització" 1-O

Considera la decisió de l’alcaldessa de Barcelona un posicionament "normal" dins de la "proactivitat de fer possible que tota la ciutadania pugui votar", però tenint en compte que s’ha produït una suspensió per part del TC i això afecta la "logística"

Catalunya a Comú preguntarà a les seues bases en una consulta interna entre el 12 i 14 de setembre si la formació ha de participar en l’eventual referèndum de l’1 d’octubre, encara que ho contempla només com una "mobilització", segons ha aprovat la coordinadora nacional del partit.

Aprovada amb 75 vots a favor, 15 abstencions i un vot en contra en la reunió de la coordinadora nacional celebrada avui a Barcelona, la pregunta en la consulta serà la següent: "Catalunya a Comú ha de participar en la mobilització de l’1 d’octubre?", qüestió davant de la qual oferirà una resposta binària de si o no.

La consulta entre els 10.000 inscrits a la formació es produirà entre el 12 i 14 de setembre i el resultat es farà públic el dia 15, dos setmanes abans del referèndum convocat per la Generalitat i suspès pel Tribunal Constitucional (TC).

En el preàmbul de la pregunta, es recorda que el 8 de juliol la coordinadora nacional de Catalunya a Comú va aprovar "donar suport a la mobilització" de l’1-O i "fer front a qualsevol tipus de repressió, inhabilitacions i suspensions per part de l’Estat", respectant alhora la "diversitat" de la formació.

Com també se cita a "continuar treballant per aconseguir un referèndum efectiu que posés solució a la situació de bloqueig actual i per fer front als atacs a la sobirania de CataluNYa perpetrats pel PP".

En una roda de premsa, el líder de Catalunya a Comú, Xavier Domènech, ha admès que l’1-O "no és el referèndum efectiu i amb garanties" pel qual treballa el seu partit, però sí és "un acte d’afirmació dels drets de Catalunya davant el PP" i un Mariano Rajoy que "pot passar a la història com el president que va ser incapaç de donar resposta a la pitjor crisi territorial des de 1978".

Per això, en cas que el resultat de la consulta interna sigui sí, Domènech ha avançat que Catalunya a Comú "convidarà" a les seues bases a "participar en la votació... si és que hi ha urnes", si bé ha deixat clar que la formació no es posicionarà sobre què s’hauria de votar, ni farà campanya a favor del sí o no en l’1-O.

Acompanyat de la portaveu de Catalunya a Comú, Elisenda Alamany, Domènech ha valorat d’altra banda el posicionament de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha paralitzat els tràmits relacionats amb els col·legis electorals per celebrar el referèndum a l’espera de tenir garanties del Govern perquè aclareixi què farà per no posar en risc institució i funcionaris.

Domènech ho ha considerat un posicionament "normal" dins de la "proactivitat de fer possible que tota la ciutadania pugui votar", però tenint en compte que s’ha produït una suspensió per part del TC i això afecta la "logística", per la qual cosa l’Ajuntament ha d’acordar amb la Generalitat com "fer efectiva la votació" sense "comprometre" els treballadors públics, ha afegit.