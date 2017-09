L'Associació de Premsa Comarcal exigeix respecte a la llibertat d'expressió i informació

L’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) ha demanat aquest dissabte respecte al dret a la privacitat i al secret professional de les redaccions periodístiques, així com a la presumpció d’innocència de tots els ciutadans i, en particular, del director de 'El Vallenc', Francesc Fàbregas, que és també president de l’ACPC.



En un comunicat després del registre de la Guàrdia Civil a la redacció d’aquest setmanari de Valls (Tarragona), han demanat als cossos i forces de seguretat i als poders judicials que actuïn amb proporcionalitat i respecte als drets fonamentals de les persones.



A l’espera que s’aclareixi el motiu del registre, l’ACPC demana de respectar la llibertat d’informació i expressió, i mostra la seua solidaritat amb els treballadors de 'El Vallenc' i amb Fàbregas.



Per la seva part, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat el registre per part de la Guàrdia Civil de la seu del setmanari El Vallenc.



Segons han publicat en el seu compte de Twitter, el col·legi defensa que "la informació i el periodisme és un dret ciutadà fonamental per la democràcia".



Així, s'han unit als centenars de ciutadans que s'han concentrat davant la seu de la rotativa, on des de les 11.30 hores d'aquest dissabte estan reunits el director del mitjà, els agents de la Guàrdia Civil i la secretària judicial.