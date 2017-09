La fiscalia demana presó per al Govern i exigeix als Mossos frenar el referèndum

Atribueix delictes de desobediència, prevaricació i malversació per convocar l’1-O

L’ofensiva de l’Estat contra el referèndum podria portar a la presó el president Carles Puigdemont i tot el seu Executiu d’acord amb les peticions en aquesta línia de la Fiscalia, que els acusa, entre altres delictes, de malversació. A més, el Ministeri Públic urgeix els Mossos a actuar contra el referèndum fins i tot traient urnes si fos necessari.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la convocatòria del referèndum independentista de l’1 d’octubre per desobediència, prevaricació i malversació, delicte aquest últim que comporta penes de presó.

El TSJC va admetre ahir a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra Puigdemont i la resta de l’Executiu, a l’entendre que el Govern català fa un “ús il·legal de fons públics” amb el referèndum. La Fiscalia Superior de Catalunya s’ha querellat també contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres quatre membres de la Mesa que van votar admetre la llei del Referèndum i la de Transitorietat, recorreguda ahir davant del Constitucional pel Govern espanyol, per “la seua contumaç i obstinada voluntat d’incomplir els mandats constitucionals”.

A més, el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va dictar un ofici en el qual ordena als màxims responsables de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d’Esquadra a les quatre províncies catalanes que intervinguin en el cas de la celebració del referèndum intervenint si és necessari “els efectes del delicte” i elaborant el corresponent atestat davant de qualsevol actuació a nivell provincial o local d’autoritats, funcionaris públics o de particulars. Entre aquests efectes hi hauria les urnes, les paperetes i sobres electorals i els manuals de funcionament de les meses.

Per la seua part, el Govern central va decidir recórrer davant del Tribunal Constitucional la llei de Transitorietat aprovada dijous pel Parlament i va advertir que s’han d’atenir a les conseqüències tots aquells que col·laborin amb l’organització d’un referèndum il·legal.

Però l’ofensiva de Madrid no acaba aquí. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que ha advertit la Generalitat perquè doni explicacions i justifiqui com sufraga la pàgina web que ha creat per explicar el referèndum, així com el vídeo que promou aquesta campanya a favor de la participació.

El ministre portaveu del Govern estatal, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar que no renuncien a prendre cap mesura contra Catalunya, entre les quals aplicar l’article 155 de la Constitució, que suspèn l’autonomia. Tot i així va insistir que actuaran amb proporcionalitat.

A més, va llançar un missatge als catalans perquè mantinguin “la concòrdia” i “la convivència”, per “no buscar la confrontació” i va defensar que l’estratègia del Govern central busca “limitar els danys i no contribuir a encoratjar un clima de confrontació”. Va tenir també paraules per als Mossos i va dir estar segur que compliran la llei i “obeiran” Maza, “igual que ho faran tots els funcionaris”.

Des de Saragossa, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va afirmar que l’Estat de dret impedirà que se celebri el referèndum sobiranista a Catalunya “sense caure en trampes ni provocacions” per part dels independentistes.

“Escarcellers de la democràcia”, va anomenar Cospedal els qui, segons ella, al Parlament i la Generalitat han tirat endavant en els dos últims dies el “cop” per celebrar el referèndum. Els va advertir que “la dimensió del seu fracàs serà directament proporcional a la barbàrie democràtica que han comès”.

Fins i tot el debat de les pensions va tenir un lloc ahir en l’estratègia de Madrid per frenar el referèndum. La ministra d’Ocupació, Fatima Báñez, va apel·lar a la “tranquil·litat” entre els jubilats catalans, als quals va dir que les seues pensions estan garantides per la caixa única de la seguretat social.