© La Guàrdia Civil escorcolla un local en Valls a la recerca de material per al referèndum

Les dependències del setmanari El Vallenc

Agents de la Guàrdia Civil estan escorcollant un antic local del setmanari El Vallenc, en Valls, en el marc de la seua actuació per detectar si s’està confeccionant material susceptible de ser utilitzat en el referèndum d’independència de l’1-O, suspès pel Constitucional.

Així ho han confirmat fonts del mateix mitjà de comunicació i ha estat revelat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el transcurs de la seua intervenció en el consell nacional del PDeCAT.

Anteriorment a l’actuació d’avui, agents de la Guàrdia Civil van acabar ahir el registre de la impremta de Constantí(Tarragona), per si podria estar preparant documentació relacionada amb el referèndum de l’1 d’octubre. En aquesta empresa s’imprimeix precisament El Vallenc.



Segons va informar l’advocat de la impremta Indugraf, Tomàs Gilabert, al terme del registre, els agents no van confiscar res.



Segons ha dit avui un portaveu del setmanari de Valls, "els agents estan escorcollant un antic local" del mitjà, annex a l’actual redacció, una planta baixa de la plaça La Torratxa.

Davant el setmanari, protegit per mitja dotzena d’agents de la Guàrdia Civil, s’han congregat mig centenar de persones amb banderes independentistes i de l’ANC, en protesta per l’actuació policial. Han cantat "Els Segadors" i han corejat lemes com "Votarem!".



Segons ha indicat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seua intervenció davant del Consell Nacional del seu partit, "poden intervenir impremtes o assetjar un mitjà de comunicació local amb guàrdies civils, però dilluns amb la Diada els desbordarem democràticament i pacíficament, i l’1 d’octubre amb les urnes".

Puigdemont ha considerat, a més, que, quan "en un poble hi ha una majoria molt evident que desitja votar", es genera "una cadena de responsabilitats invencible i indestructible", per la qual cosa el referèndum acabarà celebrant-se, "malgrat les suspensions, les querelles i les inhabilitacions".