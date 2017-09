A twitter

El conseller de Presidència i portaveu de la Generalitat, Jordi Turull, ha fet una crida als ciutadans a imprimir ells mateixos el "material oficial" del referèndum de l’1 d’octubre (1-O), disponible en la versió digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A través de Twitter, Turull ha reaccionat així al registre d’agents de la Guàrdia Civil a un antic local del setmanari El Vallenc, en Valls (Tarragona), en el marc de la seua actuació per detectar si s’està confeccionant material susceptible de ser utilitzat en el referèndum d’independència de l’1-O, una actuació que s’uneix al registre també en una impremta a Constantí.

El conseller ha escrit un tweet adjuntant el document del DOGC "Decret de normes complementàries per a la realització del referèndum d’autodeterminació de Catalunya", que va ser aprovat en el Parlament aquesta setmana al costat de la Llei del Referèndum, suspesa pel Tribunal Constitucional (TC).

Entre el material oficial disponible en la documentació d’aquest decret està, per exemple, la papereta de la votació del referèndum de l’1 d’octubre.

"Aquí tot el material oficial. Entreu i, on posa imprimir, estrenyeu i ja el tindreu en paper. Qui posa portes al camp en ple segle XXI", ha escrit Turull. "Ho dic per tots aquells que fa hores que busquen el material oficial en paper. Que ningú no busqui tres peus al gat".