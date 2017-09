Francesc Fàbregas: “No hem comés cap delicte, només fem la nostra feina”

Actualitzada 10/09/2017 a les 16:15

El director d'El Vallenc i president de l'ACPC ha agraït la multitud de mostres de suport

© La Guàrdia Civil, al finalitzar l'escorcoll a 'El Vallenc', increpada per manifestants. EFE

El director del setmanari 'El Vallenc' i president de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha afirmat aquest diumenge que no ha comés cap delicte. “Nosaltres només hem fet la nostra feina, que és explicar les notícies del dia a dia”, ha dit Fàbregas en declaracions al TN migida de TV3.



Fàbregas ha insistit que el Govern central pretén promoure “la imatge de la por” pel referèndum sobiranista convocat per a l'1 d'octubre.



El director d''El Vallenc' i president de l'ACPC ha explicat que els agents de la Guàrdia Civil que van escorcollar la seu del diari es van emportar el seu ordinador i van mirar calaixos i armaris: “No em vaig sentir presionat, em van tractar correctament. La part negativa és que et regirin les coses personals i de la feina. És un tràngol difícil.”



Durant l'entrevista, Fàbregas ha tornat a agrair els suports rebuts, tant de diferents autoritats com dels centenars de persones que es van concentrar davant de la seu de la redacció.



En aquest sentit, els editors en llengua catalana han mostrat el seu rebuig a l'escorcoll a la seu d'El Vallenc, el qual consideren “violència d'Estat”, i exigeixen als poders públics respecte per la llibertat d'impressió i publicació.



El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha mostrat el seu suport al Fàbregas i ha demanat “no caure en provocacions”. Turull ha afegit que l'escorcoll d'El Vallenc i la investigació del seu director és un episodi “que la gent només hauria de veure en llibres d'història o documentals.”