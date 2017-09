El Govern adverteix la Fiscalia que "la prioritat dels Mossos és perseguir a terroristes"

12/09/2017

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller Jordi Turull, abans de la reunió setmanal del Govern. EFE

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha advertit aquest dimarts la Fiscalia que la "prioritat absoluta" dels Mossos d’Esquadra i del Govern és "perseguir terroristes i evitar atemptats", i no dedicar-se a retirar urnes. Després de la reunió del Govern, Turull ha sortit al pas de l’ordre donada per la Fiscalia de Catalunya al major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, així com als comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, perquè "requisin urnes" i tot el material del referèndum i denunciïn qualsevol "acte" de les autoritats encaminat a organitzar l’1-O.



Amb una alerta antiterrorista de "4 sobre 5", ha recalcat Turull, la "prioritat política clara i nítida" del Govern "a l’hora de mobilitzar als efectius de la policia és prevenir" possibles atemptats i "reforçar punts sensibles" de Catalunya.



Turull ha expressat la "confiança total i absoluta" en Trapero i, després de recordar els atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils d’aquest estiu i les "alarmes que hi ha a nivell europeu", ha afegit que "algú hauria de fer una reflexió en aquest sentit".



D’altra banda, Turull ha confirmat que després de la seua reunió els membres del Govern han firmat la notificació judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en un auto diu veure indicis que "haurien utilitzat arbitràriament" les seues "potestats" en convocar un referèndum per a l’1 d’octubre que "incidirà en l’àmbit de la despesa pública".



El TSJC també aprecia indicis dels delictes de desobediència i prevaricació en l’actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i uns altres quatre membres de la Mesa, encara que de moment no entra a pronunciar-se sobre el delicte de malversació.



Turull ha assegurat que el Govern "va absolutament a una" en tot el relacionat amb el referèndum, que també "es traduirà en el seu moment en la defensa jurídica" unitària.