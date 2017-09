El TSJC veu indicis de desobediència i prevaricació en l'actuació de la Mesa del Parlament

El tribunal no es pronuncia de moment sobre el delicte de malversació, tipificat amb penes de presó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aprecia indicis dels delictes de desobediència i prevaricació en l’actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i uns altres quatre membres de la Mesa, encara que de moment no entra a pronunciar-se sobre el delicte de malversació.En una auto (), la Sala Civil i Penal del TSJC justifica aixíque van votar a favor de tramitar la llei del referèndum i la transitorietat, suspeses pel Tribunal Constitucional.Encara que la Fiscalia atribuïa a Forcadell i als membres de la Mesa Lluís Ginó, Anna Simó i Ramona Barrufet, tots ells de Junts Pel Sí (JxSí), i Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), els delictes de "desobediència greu comesa per autoritat pública", prevaricació i malversació, aquest últim tipificat amb penes de presó, el TSJC veu fonamentats "almenys, els tipus penals desobediència i de prevaricació", però no es pronuncia sobre el de malversació."S’imposa l’admissió a tràmit de la querella presentada pel Ministeri Fiscal en valorar inicialment com a possible la comissió d’un delicte de desobediència i d’un delicte continuat de prevaricació (...), sense perjudici de qualssevol altres qualificacions jurídiques alternatives o concurrents, en ser les presents merament provisionals", argumenta la interlocutòria.