La Fiscalia ordena a Trapero que els Mossos "requisin urnes" i eviti l'1-O

EFE Actualitzada 12/09/2017 a les 13:50

Demana que la policia actuï davant de qualsevol acte executat per autoritats, funcionaris o "particulars en connivència amb aquells"

© El major Trapero durant l'entrega de la Medalla d'Honor del Parlament als Mossos i a a la resta de cossos de seguretat. Mossos d'Esquadra

La Fiscalia de Catalunya ha ordenat al major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, així com a la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia a Catalunya que, per evitar la "consumació del delicte", "requisin urnes" i tot material destinat a preparar i celebrar el referèndum de l’1 d’octubre.



Després d’una reunió aquest migdia amb Trapero i els responsables de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i del Cos Nacional de Policia, Sebastián Trapote, la Fiscalia ha emès un comunicat en el qual ordena a totes les unitats de la policia judicial que actuïn davant de qualsevol acte executat per autoritats, funcionaris o "particulars en connivència amb aquells" dirigits a preparar i celebrar del "referèndum d’autodeterminació il·legal".