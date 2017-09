Els Mossos acordonen l'entorn de la Sagrada Família per una falsa alarma

Han activat l'operatiu antiterrorista per una furgoneta sospitosa

Els TEDAX han finalitzat les comprovacions a l'entorn de la Sagrada Família i es tracta d'una falsa alarma. La situació s'està normalitzant — Mossos (@mossos) 12 de setembre de 2017

Hem activat el servei TEDAX per fer comprovacions amb una furgoneta estacionada a l'entorn de la Sagrada Família — Mossos (@mossos) 12 de setembre de 2017

Si viviu x Sagrada Família no sortiu de casa o no us hi acosteu. Mantingueu la calma i seguiu info oficial. Treballem x restablir normalitat — Mossos (@mossos) 12 de setembre de 2017

En el marc de l'operatiu antiterrorista fem comprovacions a l'entorn de la Sagrada Família. Hem acordonat la zona. Seguiu indicacions agents — Mossos (@mossos) 12 de setembre de 2017

Els Mossos d’Esquadra han acordonat aquesta nit la zona de l’entorn del temple de la Sagrada Família de Barcelona en el marc d’un "operatiu antiterrorista", segons han informat a Twitter amb el següent missatge: "En el marc de l’operatiu antiterrorista fem comprovacions en l’entorn de la Sagrada Família. Hem acordonat la zona. Seguiu indicacions agents".De moment, les línies 2 i 5 del metro de Barcelona no s’aturen a l’estació de Sagrada Família, segons informa en un tuit el servei d’Emergències de la Generalitat de Catalunya, que recomana seguir una ruta alternativa si es vol anar a aquesta zona. Segons han informat diverses persones a través donis xarxes socials, l’icònic temple projectat per Antoni Gaudí ha estat desallotjat, igual com comerços situats en el seu entorn. La Guàrdia Urbana també col·labora al dispositiu per tallar la circulació als carrers de la zona. Al llarg del dia també hi ha hagut dolas en diversos accessos a la ciutat comtal a causa dels controls de la policia autonòmica.. Segons última informació dels Mossos d'Esquadra, es tracta d'una falsa alarma i no hi ha hagut detinguts. Una furgoneta amb dos ocupants als voltants del temple ha provocat el desallotjament de la zona.