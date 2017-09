Puigdemont demana "deixar tranquils" els Mossos perquè la seua prioritat és la seguretat

EFE Actualitzada 12/09/2017 a les 12:09

El president nega que el TC pugui apartar-lo i s’ofereix a negociar amb Rajoy

© El president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Jordi Turull es dirigeixen a la reunió del Govern. Govern de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimarts de "deixar tranquils" els Mossos d’Esquadra en aquestes setmanes prèvies a l’1 d’octubre, i ha subratllat que la seua "prioritat" no és "retirar urnes" sinó "vetllar per la seguretat de la gent". La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha convocat el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, així com als responsables de la Guàrdia Civil a Catalunya i del Cos Nacional de Policia, per abordar la investigació dels preparatius de l’1-O.



En declaracions a RAC 1, Puigdemont ha advertit la Fiscalia que els Mossos d’Esquadra "tenen com a funció principal garantir la seguretat de la gent", no anar a la recerca de les "més de 6.000 urnes escampades pel territori" que ha assegurat que hi haurà l’1-O per celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya.



Si els Mossos reben una ordre judicial perquè retirin urnes del referèndum, "faran el que hagin de fer", que és "defensar els drets de la gent i vetllar per la seguretat de les persones", i "no es desviaran d’aquest objectiu", ha advertit.

Puigdemont ha recalcat que els Mossos "no ha de fer política" sinó limitar-se a "complir la seua feina", i ha reiterat que organitzar un referèndum "no és cap delicte".



D’altra banda, Puigdemont ha dit que "evidentment no" pensa apartar-se del seu càrrec perquè així ho decideixi el Tribunal Constitucional (TC), i ha ofert al president del Govern, Mariano Rajoy, reunir-se "avui o demà" per negociar la data i els termes d’un referèndum.



En declaracions a Rac1, Puigdemont ha recalcat que els seus plans passen per "continuar endavant" amb el referèndum convocat per a "d’aquí a 19 dies" a Catalunya, sense que afecti la suspensió de la convocatòria decretada pel TC. Tampoc no atendria, ha dit, una suspensió del seu càrrec dictada pel TC partint de la reforma de la llei que regula l’alt tribunal, aprovada al Congrés "en lectura única i per la via d’urgència" a instàncies del PP.



Puigdemont ha subratllat que la figura del president de la Generalitat "està regulada a l’Estatut", per la qual cosa només en cas de mort, incapacitat física o psíquica, dimissió o una moció de censura al Parlament es veuria apartat del càrrec. Ha negat que la llei del TC reformada pel PP sigui "superior al que diu l’Estatut", per la qual cosa pensa fer cas omís a una eventual suspensió de les seues funcions: "L’endemà aniré a treballar", ha afirmat Puigdemont, que ha insistit que només pot destituir-lo el Parlament si perd una moció de censura o una qüestió de confiança.



Puigdemont ha explicat que "des del gener" no parla amb Rajoy sobre el procés sobiranista: "Jo li he ofert moltes vegades parlar sobre el tema, ell em diu que no vol i no pot". Malgrat tot, ha dit estar disposat a reunir-se "fins l’últim minut" abans de l’1 d’octubre per intentar arribar a una solució pactada: "Si Rajoy vol parlar d’aquesta situació i vol que resolguem com els catalans podem decidir el nostre futur, demà mateix o avui mateix" hi podria haver una reunió.



S’ha mostrat obert a "negociar les condicions del referèndum", per decidir si "ha de ser el 2017 o en una altra data", la pregunta o les majories per considerar vàlid un resultat, però "el problema" és que Rajoy "diu que no vol parlar".