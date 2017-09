Fiscalia demana investigar a tots els alcaldes que cedeixin locals per al referèndum

13/09/2017

En el cas que no compareguin quan siguin citats, s'ordena als Mossos que portin a terme la seua detenció

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha enviat una instrucció als fiscals de Catalunya perquè sol·licitin la citació com a investigats de tots els alcaldes que han firmat un decret per cedir locals per celebrar l’1-O.



Maza, en un ofici dirigit als fiscals en cap de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, demana que, en vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l’obertura de diligències d’investigació a aquells que tinguin més població.



Segons el document que ha dictat el fiscal, en el cas que els alcaldes no compareguin quan siguin citats, s'ordena als Mossos que portin a terme la seua detenció.